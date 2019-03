Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein kritisiert Landesregierung scharf und lehnt geplante Abschiebehaftanstalt kategorisch ab

Finanztrends Video zu



Kiel (ots) - "Wir werden nicht hinnehmen, dass zur Umsetzungkommt, wofür die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein diese Wochedie gesetzliche Grundlage geschaffen hat: Das Einsperren von Kindernund Familien mit Flüchtlingsgeschichte. Hier werden die Rechte vonKindern gemäß der UN-Kinderrechtskonvention massiv verletzt", sagtMichael Saitner, Vorstand PARITÄTISCHER Schleswig-Holstein.Der Landesregierung hatte diese Woche die Grundlage für dieEinrichtung einer neuen Abschiebehaftanstalt in Schleswig-Holsteingeschaffen. In Glückstadt an der Unterelbe sollen ab Anfang 2020 biszu 60 abgelehnte Asylbewerber untergebracht werden. Zum Personenkreisgehören auch begleitete und unbegleitete Kinder und Jugendliche.In der vorangegangenen Anhörung des Gesetzentwurfes im Innen- undRechtsausschuss hatte der PARITÄTISCHE SH eine umfangreicheStellungnahme vorgebracht. Der PARITÄTISCHE SH beklagt nun, dasskeines der vorgetragenen Argumente Eingang in den neuen Gesetzentwurfgefunden hat.Der PARITÄTISCHE SH kritisiert u.a., dass die Rechtsstaatlichkeitauch dadurch verletzt ist, dass ohne richterliche Anordnung sowohlAufenthaltsräume als auch persönliche Zimmer videoüberwacht werdendürfen. Regelungen zur gesundheitlichen und insbesondere zurpsychischen/psychotherapeutischen Betreuung fehlen, auch derVorschlag eines Beirats aus Fachleuten und Vertretern allerrelevanten Zivilorganisation wurde nicht aufgenommen. Die Bedingungenin der Abschiebehaftanstalt Glückstadt sind damit mit denen imStrafvollzug vergleichbar. Die Verhängung von Abschiebehaft erfolgtjedoch nicht wegen einer begangenen Straftat. Damit ist eine solcheInhaftierung ein sehr schwerwiegender Eingriff in die Freiheitsrechteund setzt Betroffene einer besonderen psychischen Belastung aus.Die Landesregierung verspricht sich mit dem Gesetzesvorhaben eineneffektiveren Verwaltungsvollzug "zum Zwecke der Sicherung derAusreise". Hierzu stellt der PARITÄTISCHE SH fest, dass inSchleswig-Holstein Aufenthaltsbeendigungen bzw. Abschiebungen auchohne Abschiebungshaftanstalt erfolgreich durchgesetzt werden. Allein2018 sind laut Zuwanderungsbericht Schleswig-Holstein rund 800Aufenthaltsbeendigungen vollzogen worden.Pressekontakt:PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Schleswig-HolsteinMichael Saitner, Geschäftsführender VorstandTel.: (0431) 56 02 - 11E-Mail: vorstand@paritaet-sh.orgWebseite: www.paritaet-sh.orgOriginal-Content von: PARITÄTISCHER SH, übermittelt durch news aktuell