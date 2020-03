Paritätischer in Hessen sieht soziale Infrastruktur in Gefahr

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Hessen, Yasmin Alinaghi, fürchtet den Zusammenbruch der sozialen Infrastruktur, wenn die Finanzierung in der Corona-Krise nicht umgestellt wird. "Stellen Sie sich vor: Die Corona-Krise ist vorbei und alle Kindergärten sind pleite", sagte Alinaghi der "Frankfurter Rundschau" (Dienstagsausgabe). Nach ihrer Einschätzung seien soziale Einrichtungen "sehr stark" von einer finanziellen Schieflage oder einer Insolvenz bedroht.

"Wenn Leistungen nicht erbracht werden können, weil bestimmte Bereiche schließen müssen, dann fließen normalerweise auch keine Gelder. Das müssen wir dringend ändern", so die Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Hessen weiter. Zudem äußerte sie den Wunsch, einen Sitz im Krisenstab der Landesregierung zu erhalten. "Es gibt Themen, bei denen wir im Krisenmodus einfach nicht mitbedacht werden. Ich glaube nicht, dass das aus bösem Willen geschieht. Es ist aber nicht alles bis zum Ende gedacht", sagte Alinaghi der "Frankfurter Rundschau". Als Vorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen löst Alinaghi am Dienstag Nils Möller vom Deutschen Roten Kreuz ab. Der Vorsitz wechselt alle zwei Jahre.

Foto: über dts Nachrichtenagentur