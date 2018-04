Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Berlin (ots) - Um möglichst vielen Kindern im Vor- undGrundschulalter bei der Sprachentwicklung zu unterstützen und bessereBildungschancen zu ermöglichen, gehen der Paritätische Gesamtverbandund die Microsoft-Bildungsinitiative "Schlaumäuse - Kinder entdeckenSprache" eine bundesweite Kooperation ein. Ein besonderer Fokus desgemeinsamen Engagements liegt dabei auf der Förderung von Kindern mitFlucht- oder Migrationshintergrund. Im Beisein der Beauftragten derBundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration,Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, fand heute im Rahmen derBildungskonferenz "Integration durch Sprachförderung mit Medien" deroffizielle Startschuss für die Zusammenarbeit statt. AnnetteWidmann-Mauz erklärte: "Integration ist eine gesamtgesellschaftlicheAufgabe. Sprache ist dabei der Grundstein für eine gelungeneIntegration und ebnet den Weg für gesellschaftliche Teilhabe. UnserZiel ist es, Sprachkompetenzen früh zu fördern. Deswegen begrüße ichdas Engagement der Schlaumäuse-Bildungsinitiative."Im Auftaktjahr 2018 werden an 60 Einrichtungen des ParitätischenGesamtverbands in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Hamburg mitbesonderem Schwerpunkt auf Integration Schlaumäuse-Starterpaketeüberreicht. Ziel ist es, im Rahmen der Bildungsinitiative insgesamt100.000 Kinder mit Flucht- und Migrationshintergrund zu erreichen.Die Starterpakete beinhalten neben der Schlaumäuse-App und einemTablet eine pädagogische Schulung für alle Lehrer und Erzieher. DieBegleitsprachen der App sind neben Deutsch auf Arabisch, Englisch undFranzösisch verfügbar."Sprachförderung ist die zentrale Voraussetzung für einenerfolgreichen Bildungsweg und Chancengleichheit. Unser Anspruch istes, allen Kinder diesen entscheidenden Start zu ermöglichen, damitsie ihre Chancen von Anfang an wahrnehmen können", so AstridAupperle, Leiterin Gesellschaftliches Engagement bei MicrosoftDeutschland.Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, der Vorsitzende des ParitätischenGesamtverbands, ergänzt: "Kinder wollen lernen. Besonders wollen siesprechen lernen, denn sie wissen, dass Sprache ihnen die ganze Weltöffnet. Die Bildungsinitiative Schlaumäuse ist eine Chance, diedeutsche Sprache besonders kreativ zu erlernen. Dabei kommt dieFörderung der Mehrsprachigkeit als Sprachförderkonzept in denBildungseinrichtungen nicht zu kurz. Mehrsprachigkeit als Kompetenzgehört immerhin zu den wichtigsten Fähigkeiten, die aus den Kindernvon heute die erfolgreichen Erwachsenen von morgen machen."Pressekontakt:Philipp Meinert030/24636-339redaktion@paritaet.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell