Paritätischer Armutsbericht 2019 zeigt ein viergeteiltes Deutschland

Berlin (ots) - 30 Jahre nach Mauerfall ist Deutschland ein regional und sozialtief zerklüftetes Land, so der Befund des aktuellen Armutsberichts desParitätischen Wohlfahrtsverbands. Trotz eines erfreulichen Rückgangs derbundesweiten Armutsquote auf 15,5 Prozent (2018) zeichnen sichbesorgniserregende Entwicklungen und neue Problemregionen insbesondere inWestdeutschland ab. Der Verband spricht von einer Vierteilung Deutschlands undfordert einen Masterplan zur Armutsbeseitigung."Die Kluft zwischen Wohlstandsregionen auf der einen und Armutsregionen auf deranderen Seite wächst stetig und deutlich und der Graben verläuft längst nichtmehr nur zwischen Ost und West", so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer desParitätischen Gesamtverbandes. Bei genauerer Betrachtung zeige sich Deutschlandbei der Armut inzwischen viergeteilt. Dem wohlhabenden Süden (Bayern undBaden-Württemberg mit einer Armutsquote von zusammen 11,8 Prozent), stehen NRWmit einer Armutsquote von 18,1 Prozent und der Osten (17,5 %) gegenüber.Dazwischen liegen die weiteren Regionen Westdeutschlands mit einer Armutsquotevon zusammen 15,9 Prozent. "Der Armutsbericht zeigt, dass auch der WestenDeutschlands tief gespalten und weit entfernt ist von Einheitlichkeit odergleichwertigen Lebensbedingungen", so Schneider.Der Verband untersucht in der vorliegenden Studie die Armutsentwicklung aufLänder- und Regionalebene. In 35 von 95 Regionen ist die Armut laut Berichtzwischen 2008 und 2018 gesunken, darunter überwiegend ostdeutsche Regionen. Ingut einem Viertel aller Regionen ist die Armut im gleichen Zeitraum um mehr als20 Prozent gestiegen. Insbesondere das Ruhrgebiet bleibe mit einer Armutsquotevon 21,1 Prozent bei 5,8 Millionen Einwohner*innen Problemregion Nummer 1. DerParitätische identifiziert darüber hinaus eine Reihe neuer Problemregionen ("DieAbgestiegenen"), die, von guter Ausgangslage in 2008 gestartet, inzwischenebenfalls Armutsquoten aufweisen, die über dem Bundesdurchschnitt liegen.Besonders schlecht stellt sich die Entwicklung in Hessen dar: Gehörte dasBundesland vor zehn Jahren noch zum wohlhabenden Süden, ist die Armut in Hessenseitdem um 24 Prozent gestiegen und damit so stark wie in keinem anderenBundesland.Der Paritätische weist schließlich auf die besondere Dynamik bei der Entwicklungvon Altersarmut und der Armut Erwerbstätiger hin: Die Armut von Rentner*innenist in den letzten zehn Jahren um 33 Prozent und damit so stark wie bei keineranderen Gruppe angestiegen. Von den erwachsenen Armen seien 29 Prozent in Renteund 32 Prozent erwerbstätig. Jedes fünfte Kind lebt in Armut.Der Verband fordert in seinem Bericht einen dezidierten Masterplan zurArmutsvermeidung, der die Politikfelder Arbeit, Wohnen, Alterssicherung, Pflege,Gesundheit, Familie, Bildung und Teilhabe umfasst. Neben einem armutsfestenMindestlohn und einer deutlichen Erhöhung der Regelsätze in Hartz IV seieninsbesondere Reformen der Altersgrundsicherung und die Einführung einerKindergrundsicherung erforderlich, um Armut wirksam vorzubeugen. Voraussetzungzur Realisierung sei dabei ein mutiges Umsteuern in der Steuerpolitik.Den Bericht, weitere Infos und eine detaillierte Suchfunktion nachPostleitzahlen finden Sie unter: www.der-paritaetische.de/armutsbericht