Pariser Klimapakt: Firmen appellieren in Zeitungsanzeigen an Trump

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX) - Großkonzerne wie Apple und Microsoft haben US-Präsident Donald Trump in großformatigen Zeitungsanzeigen zum Verbleib der USA im Pariser Klimaschutzabkommen aufgerufen.



In ganzseitigen Annoncen, die am Donnerstag in der "New York Times" und dem "Wall Street Journal" erschienen, mahnen die Unternehmen Trump "dringend", den Klimapakt nicht aufzukündigen. Der Klimawandel schaffe Geschäftsrisiken, von der Teilnahme am Pariser Abkommen profitiere die US-Wirtschaft in vieler Hinsicht.