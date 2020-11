Pariser Klimaabkommen: USA tritt formell aus!

Die Vereinigten Staaten sind am Mittwoch als erste Nation aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Das Pariser Abkommen ist ein Abkommen der Vereinten Nationen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Jahr 2015 mit 196 Unterzeichnern.

Was geschah

Präsident Donald Trump kündigte seine Absicht an, im Juni 2017 aus dem Pariser Abkommen auszusteigen. Die UNO-Regelungen bedeuten, dass die Entscheidung am Mittwoch – am Tag nach den ...



