Pariser Großbank verzichtet auf die Finanzierung von Tabakbranche

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas kehrt der Tabakbranche den Rücken.



So werde das Geldhaus künftig nicht mehr in Tabakunternehmen investieren oder diese finanzieren, wie BNP am Freitag in Paris mitteilte.

Die bekannte Großbank mit weltweit mehr als 192 000 Mitarbeitern verwies auf die Weltgesundheitsorganisation. Diese habe den Tabak als erste vermeidbare Todesursache bezeichnet. In welcher Weise das Pariser Kreditinstitut bisher in der Tabakbranche engagiert ist, wurde nicht deutlich./cb/DP/nas