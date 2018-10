Pariser Autosalon: car2go kündigt Start in der französischen Hauptstadt für Anfang 2019 an (FOTO)

Paris (ots) -Allez les Bleus! Ab Anfang des kommenden Jahres wird car2go,weltweiter Marktführer im stationsunabhängigen, flexiblen Carsharing,seinen Service auch in der französischen Hauptstadt anbieten. Das gabcar2go CEO Olivier Reppert zum Auftakt des diesjährigen PariserAutosalons bekannt. Demnach werden den Pariserinnen und Parisern zuBeginn 400 vollelektrische smart EQ fortwo der neuesten Generationzur spontanen und flexiblen Anmietung zur Verfügung stehen. Im Laufedes Jahres 2019 sollen nochmal einige hundert weitere Fahrzeugehinzukommen.Reppert: "Paris bringt ideale Voraussetzungen für unser Prinzipdes free-floating Carsharing mit. Ich bin sicher, dass Paris zu einemsehr erfolgreichen car2go Standort wird. Ich freue mich besonders,dass wir dort mit dem vollelektrischen smart fortwo an den Startgehen, der schon jetzt eines der beliebtesten Autos in Paris ist -und das nicht nur, weil er in Frankreich gebaut wird, sondern auch,weil er einfach das perfekte Auto für diese Stadt ist."Vierter Elektro-Standort in EuropaParis ist nach Amsterdam, Stuttgart und Madrid bereits die vierteStadt, in der car2go eine komplett elektrische Fahrzeugflotteanbieten wird. Dadurch verfügt das Unternehmen über jahrelangeErfahrung und große Expertise im Management großer elektrischerFahrzeugflotten. Bis heute haben die über 400.000 Kundinnen undKunden an den Elektro-Standorten bereits über 79 Millionen lokalemissionsfreie Kilometer zurückgelegt - das entspricht 1.972Erdumrundungen.Mit dem Start in Paris baut car2go seine Vorreiterrolle im Bereichdes elektrischen Carsharings weiter aus. Pariserinnen und Pariserkönnen ab Jahresbeginn 2019 ein Teil der weltweit aktuell 3,4Millionen car2go Kundinnen und Kunden werden und sich mit denvollelektrischen smart EQ fortwo von car2go lokal emissionsfrei durchParis bewegen.Neben den Vorteilen für die Luftqualität durch die elektrischenFahrzeuge hilft auch das Carsharing-Prinzip an sich den Städtendabei, Probleme mit Staus und Parkplätzen in den Griff zu bekommen.So zeigt etwa eine aktuelle Studie des Karlsruher Instituts fürTechnologie, dass jedes Fahrzeug von car2go in Berlin bis zu 15private PKW auf den Straßen ersetzt. Zudem kommt die Untersuchung zudem Ergebnis, dass sich durch die Nutzung von car2go die insgesamt inder Stadt gefahrenen PKW-Kilometer deutlich reduzierten. Reppert:"Carsharing ist ein wichtiger Teil der Lösung der Verkehrsproblemevon Städten."Was macht Paris zur idealen Carsharing-Stadt?Paris bringt viele Voraussetzungen mit, die für den Start einesfree-floating Carsharing-Angebots vorhanden sein müssen. Zu diesenVoraussetzungen, die von car2go vor einem Start genau analysiertwerden, gehören beispielsweise die Größe und Bevölkerungsdichte einerStadt, aber auch ein gut ausgebautes ÖPNV-Netz und ein ausgewogenerMix zwischen Arbeit, Freizeit und Wohnen innerhalb derStadtquartiere.Pressekontakt:car2go Group GmbHNikolai Worms+49 711 17 33966media_car2go@daimler.comWeitere Informationen zucar2go und Pressebilder unterwww.car2go.comund auf der Daimler Global MediaSite: http://media.daimler.com/Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell