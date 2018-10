Pariser Appartements, die vom weltberühmten Designer Gérard Faivre gestaltet wurden, werden auf Auktion durch Concierge Auctions im Rahmen vom Verkauf des China-Portfolios separat zum Verkauf angeboten

London (ots/PRNewswire) - Das globale Luxus-Auktionshaus ConciergeAuctions hat seine Partnerschaft mit dem weltberühmten KünstlerGérard Faivre angekündigt. Die Zusammenarbeit stellt eineninnovativen Schritt dar, um zwei einzigartige Pariser Immobilien aufden Markt zu bringen. Beide Appartements befinden sich in idealerLage innerhalb des Goldenen Dreiecks in Paris, Frankreich. Die fürursprünglich 7,3 Millionen EUR (74 Avenue Marceau) und 5,4 MillionenEUR (4 Rue Lincoln) angebotenen Immobilien werden am 20. Dezember fürmindestens 5,85 Millionen EUR bzw. 4,25 Millionen EUR verkauftwerden. Gebote können am 17. Dezember ab 10 Uhr EST abgegeben werden.Das erste Appartement (74 Avenue Marceau) befindet sich nur 150Meter von den Sehenswürdigkeiten Place de l'Etoile und Arc deTriomphe entfernt. Das 3-Zimmer-Appartement bietet vier Badezimmerund erstreckt sich auf einer Gesamtwohnfläche von 272 Quadratmetern(2.928 Quadratfuß) über die gesamte dritte Etage. Das Appartementverfügt über echten Parkettboden, deckenhohe Doppelflügeltüren,Stuckdecken, Mamorkamine sowie Holzvertäfelung und erfüllt mit einemHightech-Sicherheitssystem, automatischem Licht- und Soundsystem,Concierge-Dienst sowie einem rund um die Uhr verfügbaren Hausmeisterdie höchsten Ausstattungsstandards.Das Appartement Francois 1er (4 Rue Lincoln) befindet sich an derEcke Rue Lincoln und Rue Francois, nur 300 Meter von derChamps-Élysées entfernt. Das Appartement erstreckt sich auf einerFläche von 204 Quadratmetern (2.196 Quadratfuß) über die vornehmeerste Etage (Piano nobile) dieses historischen Gebäudes und verfügtüber zwei Schlafzimmer sowie mehrere Wohn-/Unterhaltungsbereiche,einschließlich eines Balkons mit Blick auf die Champs-Élysées. DieImmobilie verfügt über stilechte sowie zeitgenössische Elemente undbietet eine moderne Ausstattung, einschließlich eines rund um die Uhrverfügbaren Hausmeisters und der Nutzungsmöglichkeit eines privatenConcierge-Dienstes.Beide Appartements wurden vom weltberühmten Designer Gérard Faivregestaltet, der ein geschulter Architekt ist und nun "Kunst-Wohnungen"schafft, die von seinem einzigartigen Konzept von Luxus undstressfreiem Wohnen geprägt sind. Das Konzept von Faivres"Kunst-Wohnungen" findet sich in hochwertigen Immobilien in besterLage und zeichnet sich durch ein modernes Design vollständigrenovierter Wohnungen aus, die möbliert und bezugsfertig sind.Gérard Faivre kommentiert: "Unser Angebot unterscheidet sich starkvon dem herkömmlicher Entwickler und Innenausstatter. Es stellt eineAlternative gemäß der Wünsche internationaler Kunden dar, die sich umso wenige Dinge wie möglich kümmern möchten."Das Appartement auf der Avenue Marceau kann täglich zwischen 14.00und 16.00 Uhr und das Appartement Francois 1er zwischen 16.30 und18.30 Uhr besichtigt werden. Verabreden Sie einen Termin oderregistrieren Sie sich für die Teilnahme am Verkauf hier(http://www.conciergeauctions.com/). Weitere im Rahmen des Verkaufsvom China-Portfolio angebotene Immobilien hier ansehen.(http://chinaluxuryauction.com/)Pressekontakt:Alice Lacey alice@relevanceinternational.com+442038688700Original-Content von: Concierge Auctions, übermittelt durch news aktuell