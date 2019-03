Paris bedauert britisches Nein zum Brexit-Deal

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Paris hat sich enttäuscht über das erneute Nein des britischen Parlaments zum Brexit-Vertrag gezeigt.



"Frankreich bedauert die heutige Abstimmung", hieß es in einer Mitteilung des Präsidentenpalasts am Dienstagabend. Man könne nun aber "unter keinen Umständen" eine Verlängerung des Verhandlungszeitraums ohne eine alternative, glaubwürdige Strategie Großbritanniens akzeptieren. Das Austrittsabkommen sei nicht neu verhandelbar, so der Élysée.

"Wir sind am Ende der Verhandlungen über den Austritt angelangt, weil wir die Interessen der Europäer schützen müssen", teilte die französische Europaministerin Nathalie Loiseau mit. "Auf unserer Seite sind wir für alle Szenarien bereit, auch für das eines Brexits ohne Vereinbarung." Der Weg aus der Sackgasse könne nur in London gefunden werden.

Das britische Unterhaus hatte das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen trotz Nachbesserungen am Dienstagabend erneut abgelehnt. Mit 391 zu 242 Stimmen votierten die Abgeordneten am Dienstag gegen das Vertragspaket./nau/DP/fba