Paris Presents ernennt neuen kaufmännischen Leiter für Europa, den Nahen Osten und Afrika

London (ots/PRNewswire) - Paris Presents gibt die Ernennung vonHerrn Brian Grant zum kaufmännischen Leiter für den EMEA-Raumbekannt. Brian bringt einen reichen Erfahrungsschatz führenderglobaler Marken mit, die sich auf die Themen Schönheit undKörperpflege spezialisiert haben.Als ehemaliger Leiter für globale Geschäftsentwicklung bei Baylis& Harding leitete Brian ein Team von Vertriebs- und Marketingmanagernbei der Expansion in sieben neue Regionen, darunter China und Kanada.Vor seiner Tätigkeit bei Baylis & Harding war Brian Geschäftsführerbei Markwins Beauty Brands, ebenfalls für EMEA. In seiner Zeit beiMarkwins bauten Brian und sein Team den Vertrieb von acht aufvierundzwanzig neue Länder innerhalb der EMEA-Region aus. Brian hatbei der Leitung von Vertriebs- und Marketinganstrengungen zurErweiterung der Markenentwicklung ebenso viel Erfahrung wie beimManagement der Lieferkette und der Nachfrageplanung. Brian bringtKnow-how aus erster Hand ein und arbeitet direkt mit vielen derweltweit führenden Einzelhändler und internationalen Distributorenzusammen, was das Umsatzwachstum und die Margenverbesserung fördert.In dieser Rolle wird Brian zusammen mit dem bestehenden ParisPresents-EMEA-Team die kommerzielle Leitung der Paris Presents-MarkenReal Techniques, EcoTools, Body Benefits, Studio Basics und Razzübernehmen.Zur Ernennung kommentierte der CEO von Paris Presents Inc., BillGeorge:"Wir freuen uns sehr darüber, dass jemand mit Brians Erfahrung undHintergrund unser EMEA-Team von Profis bei Paris Presents verstärkt.Brian wird seinen reichen Erfahrungsschatz nutzen, um unsere Markenin der gesamten EMEA-Region zu stärken."Paris Presents ist ein globales, privat geführtes Unternehmen, dassich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Kosmetikprodukten undKörperpflegezubehör spezialisiert hat, um das Schönheitserlebnis füralle Benutzer zu verbessern. Wir glauben an die Schaffung sinnvollerMarken, um Einzelpersonen mit erschwinglichen, qualitativhochwertigen Produktlinien zu unterstützen, die ihre Schönheitspflegevervollständigen. Mit der Vision, die Erfahrungen der Verbraucherkontinuierlich zu verbessern, bietet Paris Presents ein starkesMarkenportfolio, eine breite Palette von Produktkategorien undmaßgeschneiderte Dienstleistungen durch ein starkes Netzwerk vonnationalen und globalen Einzelhändlern. Das Markenportfolio von ParisPresents umfasst: Real Techniques, EcoTools, Body Benefits, StudioBasics und Razz.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/894513/Paris_Presents_Brian_Grant.jpgPressekontakt:realtechniques-team@wearekilpatrick.com+44(0)203 603 2777Original-Content von: Paris Presents, übermittelt durch news aktuell