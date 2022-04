Paris Jackson ist das Gesicht von KVD Beauty bei der allerersten Beauty-Partnerschaft

San Francisco (ots/PRNewswire) -Zuerst: Einführung einer pigmentreichen Gelstiftformel des ikonischen Tattoo-Liners der MarkeKVD Beauty bringt den Tattoo Pencil auf den Markt, der aus dem Liquid Liner Nr. 1 der Marke hervorgegangen ist, jetzt in Form eines ultraglatten Gelstiftes. Das Model, die Schauspielerin, Sängerin und Musikerin Paris Jackson gibt ihr Debüt in der Kosmetikbranche als Gesicht des neuen Tattoo Pencil Liner.Als erfolgreiche Schauspielerin und Model war Paris Jackson bereits auf den Titelseiten zahlreicher nationaler und internationaler Modemagazine zu sehen - ein Beweis für ihre weltweite Anerkennung. Als Tochter einer verlorenen Popsensation ist Jackson selbst eine aufstrebende Musikerin, die die Branche mit ihren schönen, stimmungsvollen Liedern im Sturm erobert. Mit ihrer allerersten Rolle als Markenbotschafterin von KVD Beauty erweitert Jackson nun ihre Flügel mit einem völlig neuen und aufregenden Projekt.„Als Künstlerin fühlte ich mich sofort zu KVD Beauty hingezogen, weil sie sich der Kunst und der Selbstdarstellung verschrieben haben - beides ist ein wichtiger Teil meiner persönlichen Identität", so Jackson. „Ich schätze auch, dass die Marke Tattoos und Kosmetik auf so schöne Weise zusammenbringt. Gepaart mit der Tatsache, dass sie zu 100 % vegan und tierversuchsfrei sind, fühlt sich diese Partnerschaft mit KVD Beauty wirklich organisch an und ich kann es kaum erwarten, all die aufregenden Dinge zu erleben, die noch kommen werden."„Paris verkörpert so viel von dem, wofür KVD Beauty steht - Freundlichkeit, Entdeckung und Individualität, um nur einige zu nennen", sagte Tara Loftis, KVD Beauty Global Vice President of Marketing and PR. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit einer so inspirierenden und starken Frau als neue Markenbotschafterin und Gesicht des Tattoo Pencil Liner zusammenarbeiten können, die ebenso anmutig wie schön ist. Wir wissen, dass diese Partnerschaft ein großer Erfolg sein wird, und es gibt niemanden, mit dem wir bei dieser aufregenden Reise lieber zusammenarbeiten würden als mit Paris."Um diese mit Spannung erwartete Markteinführung zum Leben zu erwecken, wurde Jacksons Artistik für dieses Kampagnen-Shooting von KVD Beauty's Global Veritas Artistry Ambassador Anthony Nguyen (@anthonyhnguyenmakeup) angeführt, einem Top-Promi-Makeup-Artist, der für seine endlose Kreativität und umwerfenden Looks bekannt ist. Inspiriert von den kühnen und grafischen Liner-Looks, die man mit dem Stift kreieren kann, wurde die Kampagne vom berühmten Fotografen Tyrell Hampton aufgenommen und von Danyul Brown gestylt.Der neue Tattoo Pencil Liner ist ein lang haftender Gel-Eyeliner mit hochwirksamen Pigmenten und einem kräftigen, matten Finish. Er lässt sich leicht auftragen, so dass Sie Ihre Linie ziehen, verwischen oder Ihren Look grafisch gestalten können. Dieser vielseitige Stift ist wasserfest, übertragungsbeständig und verblasst nicht, so dass er den ganzen Tag auf dem Lid oder der Wasserlinie getragen werden kann.Tattoo Pencil Liner wurde von den beiden Grundlagen der Tattoo-Kunst inspiriert: LINING, um einfach kräftige Linien zu erstellen + SHADING, um sie schnell zu verwischen. Die Formel härtet schnell aus und hält den ganzen Tag lang. Einfach auf jeweils ein Auge auftragen und schon kann es losgehen.Diese Kollektion umfasst 10 matte Farbtöne, die von essenziellen Produkten wie TROOPER BLACK + Braun bis hin zu auffälligem Kobalt + Lila reichen und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Looks zu gestalten. Die Farbtöne wurden von historischen Pigmenten inspiriert und nach ihnen benannt, darunter Pyrolusite Brown (kühles Braun), Axinite Brown (warmes Braun), Magnetite Gray (Rauchgrau), Verdetta Green (tiefes Smaragdgrün), Violet Hematite (antikes Violett), Diox Purple (kräftiges Amethyst), Madder Red (Rostrot), Azurite Blue (leuchtendes Kobalt), Blue Ashes (intensiver Saphir) und das ikonische Trooper Black (ultraschwarz) der Marke.Profi-Tipps:- LINE IT: Gleiten Sie den Stift entlang des Wimpernkranzes und/oder der Wasserlinie. Für ein weicheres Aussehen verwenden Sie einen kleinen, dichten Pinsel oder Ihren Finger, um die Linie sanft zu verwischen.- LIQUID SMOKE: Kreieren Sie mit dem Tattoo Liner in TROOPER BLACK am oberen Wimpernkranz einen Wimpernkranz, und verwenden Sie dann einen Farbton des Tattoo Pencil Liner, um den unteren Wimpernkranz und die Wasserlinie für einen Under Smoke-Look schnell zu verwischen.- TIGHTLINE: Verwenden Sie nach dem Auftragen des Tattoo Liner den Tattoo Pencil Liner in TROOPER BLACK oder PYROLUSITE BROWN, um eventuelle Lücken in der oberen Wasserlinie auszufüllen und einen nahtlosen Look zu erzielen.In einer Verbraucherstudie mit 30 Freiwilligen wurde unmittelbar nach der Anwendung festgestellt:- 97 % der Anwenderinnen sind der Meinung, dass dieses Produkt eine reichhaltige und intensive Pigmentierung aufweist.- 94 % der Nutzer sind der Meinung, dass dieses Produkt bequem in der Wasserlinie liegt.- 93 % der Anwenderinnen sind der Meinung, dass dieses Produkt eine hohe Pigmentierbarkeit in der Wasserlinie aufweist.Wie immer ist der Tattoo Pencil Liner 100 % vegan und frei von Tierversuchen. Der KVD Beauty Tattoo Pencil Liner (22 $) kommt mit 10 Farbtönen auf den Markt und ist online bei KVDVeganBeauty.com, sowie im Geschäft und online unter Sephora.com ab dem 11. April 2022 und ab dem 10. Der KVD Beauty Tattoo Pencil Liner (22 $) kommt mit 10 Farbtönen auf den Markt und ist online bei KVDVeganBeauty.com, sowie im Geschäft und online unter Sephora.com ab dem 11. April 2022 und ab dem 10. Juni 2022 in den Geschäften und online bei Ulta Beauty erhältlich.