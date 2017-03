Parentsmagazin-Hamburg fordert Bürgermeister Olaf Scholz auf, die gegen Schulsenator Ties Rabe erhobenen Vorwürfe lückenlos aufzuklären

Hamburg (ots) - "Es muss schnellstens durch HamburgsSPD-Bürgermeister Olaf Scholz aufgeklärt werden, was an den jüngsterhobenen Vorwürfen gegen den SPD-Schulsenator Ties Rabe dran ist",so Sylvia Wehde Parentsmagazin-Hamburg.Nachdem sich bereits die Bürgerschaftsfraktion der Linken mitSabine Boeddinghaus als bildungspolitischer Sprecherin undFraktionsvorsitzender in einer Großen Anfrage vom 21.02.2017(Drucksache 21/8084) "über die zunehmende Aushöhlung desparlamentarischen Fragerechts" bei der SPD-BürgerschaftspräsidentinCarola Veit beschwert hatte, werden aktuell weitere massiveBeschwerden erhoben.Fraktionsübergreifend erheben nun auch Karin Prien(stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende und bildungspolitischeSprecherin), Anna von Treuenfels-Frowein (stellvertretendeFDP-Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecherin) zusammenmit Dora Heyenn (fraktionslos) in einer gemeinsamen Beschwerde an dieSPD-Bürgerschaftspräsidentin massive Vorwürfe gegen HamburgsSchulsenator.Dem Schulsenator wird unter anderem sinngemäß vorgeworfen er seiüberheblich (arrogant) und beantworte die Fragen derOppositionsparteien unzureichend.Im Interesse von Hamburgs SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern istbildungspolitische Transparenz dringend erforderlich, so ElternratKarsten Gödicke.Zusammen mit der Bürgerschaftspräsidentin muss Bürgermeister OlafScholz schnellstens dafür Sorge tragen, dass das parlamentarischeFragerecht von Hamburgs Oppositionsparteien nicht ausgehöhlt wird, soMaik Findeisen Parentsmagazin-Hamburg.Das Parentsmagazins-Hamburg ist ein Online-Magazin mit weit über30.000 Usern, berichtet frei und unabhängig sowie überparteilich rundum schulpolitische Entwicklungen und über Inklusion in unsererGesellschaft. Wir ergreifen Initiative - machen Probleme öffentlichund begleiten Bildungspolitik konstruktiv kritisch.Pressekontakt:Parentsmagazin-HamburgMaik Findeisen0177 2441484Maik.Findeisen01@gmail.comwww.Parentsmagazin-Hamburg.deOriginal-Content von: Parentsmagazin-Hamburg, übermittelt durch news aktuell