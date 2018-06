Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Eltern auf der ganzenWelt haben ähnliche Probleme - ganz gleich, wo sie leben und wo sieherkommen. Das Parents Forum (http://parentsforum.org/), das seinenSitz in Cambridge, Massachusetts, hat, hat sich den 1. Juni, denWeltelterntag (Global Day of Parents(http://www.un.org/en/events/parentsday/)), der erstmals 2012 von derUN-Generalversammlung ausgerufen worden war, ausgesucht, um#StandUpForParents zu starten. Dabei handelt es sich um eineOnline-Spendenkampagne, mit deren Hilfe die Kapazitäten des ParentsForum verbessert und seine bereits jetzt große Reichweite erhöhtwerden soll. Seit 25 Jahren bietet die Organisation praktischeHilfestellungen für einen besseren Austausch und eine größereemotionale Achtsamkeit in Familien.Der Weltelterntag soll eine Anerkennung von Eltern sein und derenBeitrag für glückliche und fürsorgliche Familien würdigen. Umgekehrtsind Familien das Fundament stabiler Gemeinden. Das Parents Forum,eine in den USA eingetragene gemeinnützige Organisation, schafft dieVoraussetzungen für die Unterstützung von Eltern für Eltern mithilfevon Workshops, einem Programmhandbuch und anderenWeiterbildungsmaterialien und -angeboten. Je aufmerksamer Eltern mitGefühlen umgehen und je besser ihre Entscheidungen in ihrer Rolle alsEltern sind, um so mehr profitieren ihre Familien direkt und darüberhinaus auch die Kommunen, in denen sie leben und arbeiten.Die Spendengelder, die über #StandUpForParents eingesammeltwerden, sollen für Maßnahmen rund um das öffentlichen Auftreten derOrganisation eingesetzt werden und ebenso die direkten Angeboteunterstützen, die Eltern auf jeder Entwicklungsstufe ihrer Kinder,von der Vorschule bis zur High-School und darüber hinaus, wahrnehmenkönnen. Zu unserer Öffentlichkeitsarbeit gehört auch der Kontakt zukommunalen Einrichtungen, Schulen und zu den Betrieben vor Ort.Darüber möchten wir Co-Finanzierungen oder Kooperationen fürWorkshops vom Parents Forum erreichen und außerdem dazu anregen,selbst Workshop-Material zu erstellen und auszudrucken. Zu unserendirekten Angeboten gehören die Durchführung von Workshops in denjeweiligen Gemeinden und die Ausbildung von Gemeindekoordinatoren.Deren Aufgabe besteht beispielsweise darin, Räumlichkeitenanzumieten, Getränke und Snacks für Pausen bereitzustellen,Einladungen zu schreiben und zu verteilen sowie Pressemitteilungen zuerstellen und zu verbreiten.Je mehr Spenden wir einsammeln und je früher wir sie eingesammelthaben, umso schneller erreichen wir unsere Ziele, die wir uns fürunsere Organisation für die nächsten 12 Monaten gesetzt haben: mehrWorkshops anbieten, Workshop-Moderatoren ausbilden und eine breitereStreuung eines vielfältigeren Angebots an Hilfsmitteln erreichen.Ihr Beitrag, ob groß oder klein, wird uns sehr viel bedeuten! Erwird uns und den Eltern, die wir unterstützen, zeigen, dass Sieverstehen, wie entscheidend diese für die Schaffung und dasAufrechterhalten von lebendigen, produktiven und nachhaltigenGemeinden sind. Ihr Beitrag wird es uns erlauben, die wichtige Arbeitfortzusetzen, für die wir unsere eigenen Ressourcen - die unseresHerzens, unseres Verstandes und unserer körperlichen Kräfte - seit sovielen Jahren aufgewendet haben. Seit der Gründung des Parents Forummag sich vieles verändert haben, gut funktionierende Familien werdenwir aber immer brauchen.BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS DABEI, ELTERN ZU ZEIGEN, WIE SEHR WIR SIESCHÄTZEN, WIE SEHR WIR IHREN WERT FÜR UNSERE GEMEINDEN ANERKENNEN UNDWIE WIR UNS DAFÜR EINSETZEN, SIE ZU UNTERSTÜTZEN.https://www.gofundme.com/stand-up-for-parentsDANKE.Pressekontakt:Eve Sullivan / info@parentsforum.org / +1-617-864-3802 (Boston,Massachusetts)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/698185/Parents_Forum___Logo.jpgOriginal-Content von: Parents Forum, übermittelt durch news aktuell