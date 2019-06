Parcel Perform expandiert mit global aufgefrischter Marke und neuen Logistics Intelligence-Funktionen nach Europa

- Neues Parcel Perform-Büro in Deutschland wird sich auf dieeuropäischen Märkte fokussieren- Partnerschaft mit Coureon Logistics bietet durchgängigeE-Commerce-Logistik, von Multi-Carrier-Buchung bisMulti-Carrier-Tracking von Paketen- Parcel Perform frischt Marke global auf und stellt neueLogistics Intelligence-Funktionen vorSingapur/ Berlin (ots/PRNewswire) - Parcel Perform, die führendeanbieterunabhängige Paketverfolgungs-SaaS-Plattform mit 600Logistikdienstleistern weltweit, gab heute seine Expansion nachEuropa mit einem neuen Büro in Berlin bekannt. Das neue europäischeTeam wird sich auf die Zusammenarbeit mit den bestehenden Kunden vonParcel Perform in Europa konzentrieren und Parcel PerformsKundenbasis in den europäischen E-Commerce-Märkten weiter ausbauen.Parcel Perform wird außerdem mit Coureon Logistics zusammenarbeiten,einem im nationalen und internationalen Versand tätigen digitalenLogistikdienstleister, um durchgängige Multi-Carrier-Logistik vonBuchung bis Sendungsverfolgung für E-Commerce-Einzelhändler in Europaanzubieten."Wir freuen uns darauf, unseren Erfolg in Europa auszubauen. DerE-Commerce-Markt in Europa ist für uns besonders spannend, weil hierdie Umsätze im E-Commerce-Einzelhandel um durchschnittlich 12% proJahr wachsen[[1]]. Europa bleibt dennoch aus Supply Chain-Sicht einextrem komplexes Feld, da sich eine Vielzahl von Logistik-Akteuren inallen Märkten tummelt", erklärt Dr. Arne Jeroschewski, Gründer undCEO von Parcel Perform."Unsere praxisbewährte Parcel Perform-Plattform aggregiert undstandardisiert Logistikdaten, so dass E-Commerce-Unternehmenmitverfolgen, analysieren und vorhersagen können, wo sich ihreSendungen gerade befinden. Dies ermöglicht den Unternehmen nicht nurein besseres Verständnis ihrer logistischen Daten, sondern auch, ihreAbläufe besser steuern zu können. Der Markt für Kundenzufriedenheit,Personalisierung und technologiegestützte Logistikabwicklung ist reiffür Wachstum, und wir sind gut aufgestellt, um die Geschäftswelt beiihrer Entwicklung in diesem Bereich zu unterstützen".Parcel Performs Expansion nach Europa passt zum aktuellen Momentum- das Unternehmen frischt gerade global seine Marke auf und führtneue Logistics Intelligence-Funktionen auf der Plattform ein. Zu denneuen Funktionen gehören erweiterte Echtzeit-Reports, um dielogistische Performance zu analysieren, und ein verbessertesDashboard, das detailliertere Einblicke und einen intuitivenÜberblick zum Status der Sendungen bietet. E-Commerce-Unternehmenkönnen so das Kundenerlebnis verbessern, die Kosten für denKundenservice senken und die Logistik-Performance optimieren."Mit mehr als 600 über Parcel Perform integriertenLogistik-Carriern und Tausenden von Kunden weltweit können wirnachvollziehen, wie Tracking-Daten, wenn sie standardisiert undanalysiert werden, E-Commerce-Händlern beim Wachstum helfen. UnsereKunden haben mit Parcel Perform eine Umsatzsteigerung von mindestens10 Prozent durch Upselling und verstärkte Touchpoints,Kosteneinsparungen von 30 Prozent im Kundendienst und um 10 Prozentreduzierte Ausgaben bei der Last-Mile-Zustellung verzeichnen können",ergänzt Dana von der Heide, Gründerin und Chief Commercial Officervon Parcel Perform. "Mit mehr als 600 über Parcel Perform integriertenLogistik-Carriern und Tausenden von Kunden weltweit können wirnachvollziehen, wie Tracking-Daten, wenn sie standardisiert undanalysiert werden, E-Commerce-Händlern beim Wachstum helfen. UnsereKunden haben mit Parcel Perform eine Umsatzsteigerung von mindestens10 Prozent durch Upselling und verstärkte Touchpoints,Kosteneinsparungen von 30 Prozent im Kundendienst und um 10 Prozentreduzierte Ausgaben bei der Last-Mile-Zustellung verzeichnen können",ergänzt Dana von der Heide, Gründerin und Chief Commercial Officervon Parcel Perform. "Wir freuen uns, unsere Plattform mehr Kunden inEuropa zur Verfügung stellen und ein Instrument anbieten zu können,dass das E-Commerce-Erlebnis für Endverbraucher insgesamtverbessert".

Über Parcel PerformParcel Perform, die führende, anbieterübergreifendeSoftwareplattform zum Paket-Tracking für E-Commerce-Händler, deckt600 Logistik-Carrier weltweit ab. Das 2016 gegründete Startup stelltE-Commerce-Unternehmen die umfassendsten Tracking-Daten zurNachverfolgung, Analyse und Optimierung ihres E-Commerce-Versandsbereit. Parcel Perform ist in Singapur, Vietnam und Deutschlandansässig und betreut Tausende von Kunden in aller Welt.Neben dem B2B-Kerngeschäft bietet das Unternehmen auch einenTracking-Dienst für Endverbraucher an, der sich Parcel Monitor(www.parcelmonitor.com) nennt. Dieser öffentlich zugängliche Serviceermöglicht den Benutzern, Updates zur Zustellung zu abonnieren,Ergebnisse in mehreren Sprachen anzuzeigen und ihre Sendungen fürReferenzzwecke zu speichern.Weitere Informationen finden Sie unter www.parcelperform.com

Über CoureonCoureon bietet eine einzigartigeMulti-Carrier-Managementplattform, die E-Commerce-Händlern undLogistikunternehmen das nahtlose Zusammenspiel von mehreren Anbieternin der Lieferkette ermöglicht. Mit der Bereitstellung der richtigenTechnologieplattform in Kombination mit einem umfassendenZustellnetzwerk in Europa sorgt Coureon für schnellere Laufzeiten undwettbewerbsfähige Preise. Coureon ist eine Marke von UBsend mitNiederlassungen in fünf europäischen Ländern.Weitere Informationen finden Sie unter www.coureon.com

[1] 2018-2023, Forrester https://www.forrester.com/report/Online+Retail+Will+Drive+Overall+European+Retail+Sales+Growth+Through+2023/-/E-RES142232 Foto -https://mma.prnewswire.com/media/895545/Parcel_perform_pic.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/895546/parcel_perform_infographic.jpg