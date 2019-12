ParcelPal: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Gesco":

ParcelPal weist am 11.12.2019, 11:55 Uhr einen Kurs von 0.08 USD an der Börse auf. Das Unternehmen wird unter "Luftfracht und Logistik" geführt.

Die Aussichten für ParcelPal haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber ParcelPal. Es gab insgesamt vier positive und ein negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält ParcelPal daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält ParcelPal von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun ParcelPal anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 42,56 Punkten, was bedeutet, dass die ParcelPal-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: ParcelPal ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,48). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Damit erhält ParcelPal eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die ParcelPal-Aktie ein Durchschnitt von 0,15 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.0833 USD (-44,47 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (0,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+19 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der ParcelPal-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. ParcelPal erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.