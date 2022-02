Parascript setzt mit einer neuen Version von CheckXpert.AI® neue Maßstäbe in der intelligenten Dokumentenverarbeitung

Longmont, Colorado (ots/PRNewswire) -Parascript CheckXpert.AI® liest Schecks schneller und genauer als ein Mensch.Parascript, das seit über 25 Jahren leistungsstarke Automatisierungslösungen anbietet und jährlich mehr als 100 Milliarden Dokumente verarbeitet, veröffentlichte heute eine neue Version von CheckXpert.AI, die erneut die neuesten Fortschritte im Bereich Deep Learning für die Zahlungsverarbeitung darstellt.„Wenn Sie auf der Suche nach einer automatisierten Scheckverarbeitung auf höchstem Niveau sind, und damit meine ich buchstäblich das höchste Leistungsniveau, das erreicht werden kann, dann ist diese neue Version von CheckXpert.AI genau das Richtige", so Greg Council, VP of Marketing & Product Management bei Parascript, „mit einer direkten Verarbeitungsrate von mehr als 98 % bei einer Genauigkeit von 99 % gibt es wirklich keine Notwendigkeit mehr, manuelle Anstrengungen zu unternehmen."Mit der neuen Version von CheckXpert.AI nutzt Parascript weiterhin seine proprietären Deep-Learning-Algorithmen. CheckXpert.AI verarbeitet Schecks auf eine wesentlich intelligentere, menschenähnlichere Weise. CheckXpert.AI kümmert sich um den gesamten Dokumentenfluss für Proof of Deposit (POD) und Remittance-Anwendungen. Hier sind einige Highlights:Signifikante Reduzierung der Fehlerquote und damit Erhöhung der Genauigkeit bei der Betragserkennung auf Schecks.Parascript CheckXpert.AI erhöht die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ausgabe erheblich, was sich nicht nur in einem extrem hohen Grad an berührungsloser Automatisierung niederschlägt, sondern auch in einer weiteren Reduzierung der Bearbeitungsausnahmen um bis zu 75 %.Das bedeutet, dass CheckXpert.AI 99 % der Prüfungen mit einer Genauigkeit abwickelt, die die Genauigkeit menschlicher Bediener übertrifft und in einigen Fällen sogar die Genauigkeit der doppelten Eingabe in einigen Anwendungen übertrifft.Verbesserungen bei der Meldung von DokumentenartenDie neue Version von Parascript CheckXpert.AI ist in der Lage, den Dokumententyp für den Dokumentenstrom, der von Banken verarbeitet wird, genauer zu erkennen - persönliche Schecks, Geschäftsschecks, Einzahlungsbelege, Geldscheine, Zahlungsanweisungen usw. Dies ermöglicht eine genauere Klassifizierung der Dokumente.Verbesserungen am StandortParascript CheckXpert.AI wurde verbessert, um die Leistung beim Auffinden von Zahlungsempfänger- und Datumsfeldern auf Geschäftsschecks zu verbessern. Dies ermöglicht eine genauere Ablesung des Zahlungsempfängers und eine Reduzierung der Tastatureingaben.Informationen zu ParascriptParascript verkauft nicht einfach nur Software, sondern tatsächliche, nachprüfbare Ergebnisse, mit denen Unternehmen jährlich über 1 Milliarde US-Dollar einsparen. Kunden entscheiden sich für Parascript, wenn sie mithilfe angewandter KI eine optimierte Datenerfassungslösung mit einem Höchstmaß an zuverlässiger Automatisierung erreichen wollen. Parascript verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Anwendung von KI zur Lösung komplexer Probleme und automatisiert dokumentenorientierte Prozesse, die jedes Jahr über 100 Milliarden Dokumente umfassen. Wir haben die Postindustrie, kommerzielle Poststellen, staatliche Wahlen, den Zahlungsverkehr und Hunderte von anderen Prozessen automatisiert. Besuchen Sie Parascript.Medienkontakt:Ariane Barragan,ariane.barragan@parascript.com, 720.731.3282Original-Content von: Parascript, LLC, übermittelt durch news aktuell