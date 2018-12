Paramount: Ist jetzt alles möglich?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Paramount. Die Aktie notiert im Handel am 29.12.2018, 06:22 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 10,99 USD.

Unser Analystenteam hat Paramount auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Paramount weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,17 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Real Estate") von 4,16 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,99 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 190,91 und liegt mit 101 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Real Estate) von 94,85. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Paramount auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Paramount-RSI ist mit einer Ausprägung von 73,62 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 67,57, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".