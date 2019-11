Paralympische Eishockey WM in Berlin: Versicherter der BG BAU kämpft um den Titel / Im Rollstuhl ganz vorne mit dabei (FOTO)

Berlin (ots) - In Folge eines Arbeitsunfalls ist der gelernte Zimmermann JacobWolff inkomplett querschnittsgelähmt - trotzdem steht er zusammen mit demdeutschen Team am Start und kämpft um den Titel der paralympischen EishockeyWeltmeisterschaft. Der Wettkampf findet in diesem Jahr vom 17. bis zum 23.November erstmals in Berlin statt. Wolff ist bei der Berufsgenossenschaft derBauwirtschaft (BG BAU) versichert. Dank intensiver Rehabilitationsmaßnahmen kanner heute mit Unterstützung der BG BAU Eissport betreiben und auch beruflichwieder aktiv sein.Bei einem Arbeitsunfall im Januar 2006 war Jacob Wolff aus einer Höhe von fastneun Metern durch eine Dachlatte gebrochen. Die Folge: eine inkompletteQuerschnittslähmung. Heute spielt er in der paralympischenEishockey-Nationalmannschaft. "Ich habe niemals aufgegeben", betont Wolff. Erspricht von hartem Training und umfangreichen Rehabilitationsmaßnahmen imBerufsgenossenschaftlichen Klinikum in Hamburg. Dadurch und dank einer kleinenUmschulung, kann er nun als technischer Zeichner wieder in seiner alten Branchearbeiten.Für die Behandlung von Querschnittslähmungen gibt es spezialisierte Abteilungenin den neun Berufsgenossenschaftlichen Unfallkliniken in ganz Deutschland. Allediese Kliniken verfügen über Stationen zur Intensiv-Therapie sowie modernstemedizinisch-technische Ausstattung. Hoch qualifizierte Ärzte, Physiotherapeuten,Psychologen und Sportlehrer sorgen nicht nur für eine ausgezeichnetemedizinische Versorgung, sondern gleichermaßen für eine besondere Betreuungwährend der gesamten Rehabilitationszeit."Während meines Reha-Aufenthalts habe ich alles gelernt, was ich heute braucheum mobil zu sein", erklärt Jacob Wolff. Von Physio- und Ergotherapie, überRollstuhl-Fahrkurse im Einkaufszentrum, auf Rolltreppen und Parcours, bis hinzum Autofahren, inklusive Fahrprüfung sei alles mit dabei gewesen. Mit dembesonderem Reha-Programm und der Finanzierung von behindertengerechten Sport-und Freizeitgeräten unterstützt die BG BAU Aktivitäten, die sich positiv auf dieUnfallfolgen und den Heilungsprozess auswirken. Damit soll den Betroffenen dieMöglichkeit gegeben werden, wie Jacob Wolff, zu einem aktiven Alltagzurückzufinden und auch den Beruf wieder erfolgreich ausüben zu können.Die BG BAUDie BG BAU engagiert sich mit wirksamen Regelungen und umfassenden Informationenfür mehr Sicherheit und Gesundheitsschutz auf den Baustellen. Als Partner derBauwirtschaft, verwaltet durch die Sozialpartner, bemüht sie sich um praxisnaheund wirksame Maßnahmen, um die Beschäftigten zu schützen. MitInformationskampagnen sensibilisiert sie die Branche, ihre Mitarbeiterinnen undMitarbeiter stehen vor Ort als Partner den Unternehmen zur Seite und mitfinanziellen Anreizen werden Investitionen in den Arbeitsschutz gefördert.Weitere Informationen: www.bgbau.dePressekontakt:Christiane WitekTelefon: 030 85781-690E-Mail: presse@bgbau.deThomas LucksTelefon: 069 4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60172/4444836OTS: BG BAU Berufsgenossenschaft der BauwirtschaftOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell