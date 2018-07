Frankfurt am Main (ots) - Gleich bei ihren ersten Paralympics 2018in Pyeongchang gewann Para-Biathletin Clara Klug zwei Bronzemedaillenüber 10 km sowie über 12,5 km - und durfte anschließend gemeinsam mitihrem Guide Martin Härtl die deutsche Fahne bei der Abschlussfeiertragen. Parallel zum Spitzensport studiert die 24-Jährige, die nahezukomplett erblindet ist, Computerlinguistik an derLudwig-Maximilians-Universität in München - und muss dabei so mancheHürde überwinden.(Hinweis: rechtefreies Fotomaterial zum Download:https://bit.ly/2zXx9Yg)Deutsche Sporthilfe: Clara, Du kommst gerade aus einemdreiwöchigen Trainingslager aus Südtirol zurück. Hast Du dort dieGrundlagen für die neue Saison gelegt?Clara Klug: Das Trainingslager war der erste Schritt in RichtungParalympics 2022. In Peking werden meine Wettkämpfe auf 1500 Meternstattfinden und mit dieser Höhe habe ich bisher noch nicht so vieleErfahrungen gesammelt. Von daher war das Höhentrainingslager dieerste Grundlage für hoffentlich erfolgreiche Paralympische Spiele invier Jahren. Denn bei den diesjährigen Spielen habe ich "Blutgeleckt". Die zwei Erfolge in Pyeongchang waren total schön, aber esgibt ja auch noch andere Medaillenfarben ...Mit Deinen zwei Bronzemedaillen und der Tatsache, dass Dugemeinsam mit Deinem Guide Martin Härtl bei der Abschlussfeier diedeutsche Fahne tragen durftest, gibst Du Dich also noch nichtzufrieden?Ich habe ja grad erst angefangen, Pyeongchang waren meine erstenSpiele! Vor einem Jahr war es noch lediglich mein Ziel, an denParalympics teilzunehmen, wenn möglich erfolgreich. Als ich dannmeine erste Medaille gewonnen habe, herrschte bei mir eher Unglaubevor, ich konnte es wirklich kaum fassen und war anfangs mit derSituation nahezu überfordert. Die Freude darüber stellte sicheigentlich erst später ein. Was ich dagegen sofort realisiert hatte,war die Nachricht, dass wir die deutsche Fahne bei der Abschlussfeiertragen dürfen. Ich hab mich so gefreut, dass ich auf dem Stuhl einTänzchen aufgeführt habe.Seit diesen Erfolgen stehen Sponsoren bei Dir Schlange?Das kann man nicht wirklich sagen. Ich bin sehr dankbar, dass icheinen guten Materialsponsor habe, aber monatlich kommen natürlichviele einzelne Kosten zusammen, die nicht abgedeckt sind. Angefangenvon meiner WG - ich habe das Glück, ein noch bezahlbares Zimmer inMünchen zu haben -, aber insbesondere im Sport auch vieleFahrtkosten. Ich kann beim Langlaufen nicht einfach vor der Haustürelosrennen. Von daher bin ich sehr froh, dass ich neben derKader-Förderung über die Deutsche Sporthilfe inzwischen auch dasDeutsche Bank Sport-Stipendium bekomme. Das ist eine riesengroßeUnterstützung, vor allem, weil es eine feste, planbare Einnahmequelleist. Das gibt mir eine große Sicherheit und generell die Freiheit,meinen Sport überhaupt machen zu können.Hat sich nach Deiner Rückkehr aus Pyeongchang in Deinem Alltagetwas verändert? In einem Interview hast Du gesagt, dass Du aufgrundder vielen Anfragen in Deinem Postfach leichte "Panikattacken"hattest.Ich hatte eine Reihe an Interview-Anfragen, für Veranstaltungenoder auch Stiftungen, für die ich tätig werden sollte. Schon komisch,was so eine Medaille ausmacht, mit einem vierten Platz wäre mir dassicherlich nicht passiert. Die erhöhte Aufmerksamkeit bringtzusätzliche Arbeit mit sich, aber das ist ja auch gut so. Und in denletzten Monaten habe ich gelernt, damit umzugehen und nur das zumachen, was ich auch schaffen kann. Im ersten Moment vor derHeimreise aus Pyeongchang hatte ich meine Bachelorarbeit im Kopf undvor der Brust. Zwei Tage nach meiner Rückkehr war ich deshalb auchwieder in der Uni, um sie fristgerecht anzumelden.Stößt Du mit dem Leistungssport an der Universität auf ausreichendVerständnis?Die Ludwig-Maximilians-Universität in München ist einePartnerhochschule des Spitzensports und auch Vertragspartner desOlympiastützpunktes, von daher funktioniert es einigermaßen gut. MeinDozent, bei dem ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, hat sichjedes Rennen von mir in Pyeongchang angeschaut. Das viel größereProblem für mich ist meine Sehbehinderung. Blind zu studieren istnicht einfach. Lehrpersonen haben viel zusätzliche Arbeit, mirKursmaterialien und Prüfungen für meine Hilfssoftware aufzubereitenoder mir überhaupt digitale Versionen der Materialien zur Verfügungzu stellen. Es hängt sehr vom Willen jeder einzelnen Lehrperson ab,ob das klappt und ist meinerseits mit einem hohen organisatorischenAufwand verbunden. Benötigt man dann auf Grund des LeistungssportsSondertermine für Prüfungen oder hat hohe Fehlzeiten, kommt das meistnicht gut beim Prüfer an. Ich muss also einerseits immer sehen, dassich den Stoff aufhole und überhaupt in einer für mich lesbaren Formerhalte und gleichzeitig ständig sowohl meine Behinderung als auchden Leistungssport vor den Lehrpersonen verteidigen.Wäre das Leben ohne Leistungssport einfacher?Der Leistungssport öffnet mir viele Türen. Ich lerne über ihn ganzandere Leute und Länder kennen, neue Dinge werden für mich möglich.Ich habe auch ganz neue Bewegungen erlernt, an die ich mich sonst nieherangetraut hätte, habe gelernt, mich durchzubeißen. Über meinenSport leiste ich etwas, das andere, nicht behinderte Menschen nichtkönnen. Das gibt mir ein ganz anderes Standing. Aber es ist auch sehranstrengend. Aufgrund meiner Blindheit benötige ich mehr Erholung alsandere, weil viele Schritte im Alltag mehr Aufwand und Konzentrationbedeuten. Das verursacht einerseits häufig starke Kopfschmerzen undbenötigt andererseits viel Energie, die mir dann im Training und beimLernen oftmals fehlt.Wie sieht Dein Alltag aus?Eine große Herausforderung ist die Organisation meines Trainings,da mein Guide, Martin Härtl, nicht vom Dienst freigestellt wird. Ichabsolviere also zahllose Stunden in München alleine auf dem Laufbandund beim Krafttraining. Das Sportart-spezifische Training findet anzwei bis drei Tagen pro Wochen gemeinsam mit Martin statt. So kommeich derzeit auf circa 20 Trainingsstunden pro Woche. Hinzu kommenRegenerationsmaßnahmen wie Dehnen und Physio. Die Uni baue ich so gutes geht drum herum ein. Bisher hat das so gut geklappt, dass ichsoeben meine Bachelorarbeit abgegeben habe. Aber das Ganzefunktioniert auch nur, weil Martin einen Großteil seines Lebens aufunser gemeinsames Training, Trainingslager und Wettkämpfe ausrichtet.Wird die Leistung von Begleitläufern Deiner Meinung nachausreichend gewürdigt?Nicht im Geringsten. Das ist auch aktuell ein großes Thema beiuns, das wir auch versuchen, ein bisschen voranzutreiben. Wir startenals Team und es ist eine Teamleistung, und das wird leider gar nichtals Solches gesehen. Martin muss unheimlich fit sein, fitter als ich,denn er muss ja neben dem Laufen noch nonstop Kommandos geben, sichumschauen, sich nach mir orientieren, die Strecke im Blick haben.Rein sportlich ist das eine riesen Leistung, dazu kommt seineLeistung außen rum. Martin arbeitet Vollzeit, muss selber trainieren,muss mit mir trainieren. Dass wir gemeinsam eine tolle Leistungbringen, versuchen wir aktuell in den Fokus zu rücken.Was sind Deine kommenden Ziele und wie motivierst Du Dich in dennächsten Monaten?Unser Saisonhöhepunkt ist die WM im Februar. Aber die ist nochweit weg. Wenn ich also morgens früh zuhause bin und denke: "Ne,heut' echt nicht, heut' hab ich keinen Bock", dann hol ich meineMedaillen raus, und dann geht es besser. Das setzt bei mirGlückshormone und Motivation frei. Und dann gehe ich den nächstenSchritt an und noch einen. Ab August haben wir dann mit derNationalmannschaft bis Ende November jeden Monat einen Lehrgang vonfünf bis sieben Tagen. Im Dezember gehen dann die Wettkämpfe los,sodass wir dann im Weltcup unterwegs sind. Und dann kommt irgendwanndie WM in Kanada.----------------------------------------SteckbriefClara Klug (* 16. Juni 1994)Sportart: Para Biathlon und Langlauf Wohnort: MünchenVerein: PSV MünchenGrößte Erfolge: Paralympics-Bronze 2018 im Biathlon über 10 kmsowie über 12,5 kmStudium: ComputerlinguistikUniversität: Ludwig-Maximilians-Universität München----------------------------------------Die Deutsche Bank unterstützt im Rahmen der Sporthilfe-Förderungstudierende Spitzenathleten mit 400 Euro im Monat. Aktuellprofitieren rund 400 Sporthilfe-geförderte Athleten vom Programm, dasmit einem Zeitbonus über die Regelstudienzeit hinaus gewährt wird.Die besonderen Leistungen der studierenden Athleten sollen mit derWahl zum Sport-Stipendiat des Jahres zusätzlich herausgestellt undgewürdigt werden. Der Preisträger erhält für 18 Monate von derDeutschen Bank den doppelten Stipendiumsbetrag von 800 Euro proMonat. Die weiteren vier Finalisten erhalten für den gleichenZeitraum eine Zusatzförderung in Höhe von 200 Euro pro Monat.Diese Sporthilfe-Athleten stehen zur Wahl: Malte Jakschik(Rudern/Maschinenbau), Clara Klug (Para Biathlon/Computerlinguistik),Thomas Röhler (Speerwurf/Strategy, Management and Marketing), AnnaSchaffelhuber (Para Ski alpin/Lehramt) und Richard Schmidt(Fechten/Jura). Bis zum 19. August 2018 kann jeder unterwww.sportstipendiat.de den Nachfolger von Theresa Stoll,Europameisterschafts-Zweite im Judo und Studentin der Humanmedizin,wählen. Unter allen Teilnehmern des Online-Votings wird eine Reisefür zwei Personen zum Sporthilfe Club der Besten verlost.HINWEIS AN DIE REDAKTIONEN:Abdruck honorarfrei.Quelle: Deutsche SporthilfeWir bieten kosten- und rechtefreies Video- und Foto-Material an:- einen sendefertig geschnittenen und vertonten Video-Beitrag, derdie fünf Finalisten sowohl als Sportler als auch als Studentvorstellt. Wir zeigen spektakuläre Einblicke in dieTrainingsarbeit und schauen beim Studium über die Schulter.- Zum Download: https://vimeo.com/281276461- Zum Embedden aus dem Sporthilfe Youube-Kanal:https://youtu.be/PgTMBdAz1Ro- Rechtefreies Fotomaterial steht zum Download auf der Homepageder Deutschen Sporthilfe bereit: https://bit.ly/2zXx9YgPressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFabian MüllerOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 514Fax: 069/67803 - 599E-Mail: Fabian.Mueller@Sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.de und www.sportstipendiat.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell