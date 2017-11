Paralympics 2018 und 2020 im Ersten und im ZDF / Öffentlich-rechtliche Sender sichern sich Rechte an Wettkämpfen in Pyeongchang 2018 und Tokio 2020 (FOTO)

Mainz (ots) -ARD und ZDF haben über die EBU ihre bestehende Vereinbarung mitdem International Paralympic Committee (IPC) für die Paralympics 2018und 2020 verlängert.Der Vertrag beinhaltet umfassende Verwertungsrechte für alleVerbreitungswege inklusive Drittplattformen. In denöffentlich-rechtlichen Programmen ist eine umfangreicheBerichterstattung live und in Zusammenfassungen über die Paralympics2018 in Pyeonchang und 2020 in Tokio geplant. Die Federführung fürdie Titelkämpfe im kommenden Jahr liegt beim MitteldeutschenRundfunk.Karola Wille, ARD-Vorsitzende und Intendantin des MDR: "Bei denParalympics wird der olympische Geist immer wieder besonders sichtbarund spürbar. Deshalb gehören diese Wettbewerbe für die ARD untrennbarzu Olympia als Ganzem. Die Athletinnen und Athleten der Paralympicszeigen eindrucksvoll, zu welchen Leistungen sie fähig sind und gebenso vielen Menschen in aller Welt Mut, Kraft und Zuversicht. AlsIntendantin des federführenden MDR freue ich mich, dass wir dienächsten Paralympics in ihrer ganzen Vielfalt dort zeigen können, wodieser Wettbewerb zu Hause ist: in unserem freien,öffentlich-rechtlichen Rundfunk."ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Die Paralympics haben sich inden vergangenen Jahren neben Olympia als eigenständiges Großereignisetabliert. Mit einer engagierten Berichterstattung werden wir auch2018 und 2020 die sportlichen und emotionalen Höhepunkte präsentierenkönnen. Eine Erfolgsgeschichte findet ihre Fortsetzung - für denBehindertensport und das ZDF."ARD-Sportrechte-Intendant Ulrich Wilhelm: "Auch 2018 und 2020werden ARD und ZDF so umfassend über die paralympischen Spieleberichten wie kein anderes Medium in Deutschland. Wir freuen unssehr, mit unseren Angeboten im Fernsehen, im Hörfunk und online dazubeizutragen, dass die beeindruckenden Leistungen der Sportler mitBehinderung die große Öffentlichkeit bekommen, die sie verdienen."http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell