"Paralympic Media Award" 2017 für ZDF-Berichterstattung aus Rio (FOTO)

Mainz (ots) -Die ZDF-Berichterstattung von den Paralympics 2016 in Rio deJaneiro ist am Mittwoch, 29. März 2017, in Berlin mit dem "GermanParalympic Media Award" ausgezeichnet worden. Die Sendung "ZDFParalympics live" kam in der Kategorie TV auf den ersten Platz.Gewürdigt wurden der Filmbeitrag und das Studiogespräch zurbelgischen Rollstuhl-Leichtathletin Marieke Vervoort. Peter Leissl,ZDF-Programmchef bei den Paralympics 2016, "Paralympicslive"-Moderator Yorck Polus, ZDF-Paralympics-Experte Matthias Bergund ZDF-Paralympics-Reporterin Susanne Simon nahmen die Auszeichnungentgegen.In dem Filmbeitrag über Marieke Vervoort stellte ZDF-ReporterinSusanne Simon im vergangenen September eine der bekanntestenSportlerinnen mit Handicap bei den Paralympics in Rio vor. VervoortsLeben ist nicht nur von vorderen Platzierungen geprägt.Gesundheitlich hatte die Sportlerin im vergangenen Jahr schwer zukämpfen, ihr Leben spielte sich ständig zwischen Leistungssport undKrankenhaus ab.Von den 15. Paralympics, die vom 7. bis zum 18. September 2016 inRio de Janeiro ausgetragen wurden, hatte das ZDF insgesamt 30 Stundenin seinem Hauptprogramm berichtet und weitere 40 Programmstundenonline als Livestream angeboten. In der Kategorie Online/Social Mediawar der ZDF-Beitrag "Faszination Paralympics - eine Bilanz" ebenfallsfür die Auszeichnung nominiert.Der "German Paralympic Media Award" wurde in diesem Jahr zum 17.Mal vergeben. Mit dem Preis zeichnet die Deutsche GesetzlicheUnfallversicherung (DGUV) herausragende Berichterstattung über denBreiten-, Rehabilitations- und Leistungssport von Menschen mitBehinderung aus.