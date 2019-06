Parallelwährung in Italien? Jetzt kann der Euro kollabieren….

Liebe Leser,

in Italien will der Staat jetzt seine Parallelwährung starten. Die Abgeordnetenkammer hat einem Antrag zugestimmt, mit dem die Regierung nun ihre Schulden bei Unternehmen (in Italien) in „Mini-Bots“ begleichen kann. Dieser Antrag ist noch nicht bindend, aber immerhin ein erster Schritt in eine Richtung.

Mini-Bots sind Staatsanleihen, die innerhalb von 12 Monaten zurückgezahlt werden müssen. Anders als die herkömmlichen Staatsanleihen aber ...



