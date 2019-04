Parallel Wireless nimmt AMPS-Kapazitäten (1G) zur vereinheitlichten ALL-G-Architektur hinzu

Weltweit erstes vollständig virtualisiertes AMPS (vAMPS)ermöglicht Modernisierung und KosteneinsparungenNashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Parallel Wireless Inc.,führender Anbieter der weltweit ersten, softwarebasierten,vereinheitlichten Komplett-Netzwerklösung für ALL G, darunter 2G, 3G,4G und 5G, hat heute die Hinzunahme von 1G-Kapazitäten (AMPS) zuseiner vollständig virtualisierten, komplettenMobilnetzwerktechnologie bekannt gegeben. Diese Lösung bringtNetzwerkvirtualisierungsprinzipien (NFV) für 1G/AMPS, um Kosten undKomplexität der Einführung oder Expansion von 1G-Netzwerken zureduzieren und kostengünstige Migration auf künftige Gs zuermöglichen.Parallel Wireless vAMPS ist kompatibel u. a. mit: Total AccessCommunications Systems (TACS) in Großbritannien, Nordic MobileTelephone (NMT) System in Skandinavien;, C450 in Deutschland und NTTSystem in Japan. Es ermöglicht globalen Netzbetreibern dieModernisierung ihrer 1G-Infrastruktur. Für die 1G-vAMPS-Lösung istzudem das Software-Upgrade auf vD-AMPS möglich, wenn Netzbetreiberdiesen Weg einschlagen möchten.Was macht die vAMPS-Lösung von Parallel Wireless einzigartig?Die innovative, virtualisierte Lösung von Parallel Wireless fürunterschiedliche Technik trennt Hardware und Software, umInstallation, Wartung und Upgrade auf künftige Technik vonBereitstellungen unkompliziert und erschwinglich zu gestalten. Diesgeschieht mit:- Converged Wireless System (CWS), einer kompletten Basisstation mitGPP, die durch Software definiert und für unterschiedliche Technikausgelegt ist. Sie kann 1G/2G/3G/4G als Systeme ersetzen, siesimultan auf der gleichen Basisstation betreiben und stelltEndbenutzern überlegene Daten- und Voicedienste zur Verfügung.Multitechnik-CWS-Nodes sind einfach bereitzustellen und zu wartenund eröffnen einen klaren technischen Pfad für das Upgrade von 1Gauf 2G/3G/4G/5G.- HetNet Gateway (HNG) - eine ALL-G-Softwareplattform, die ALL G RANund Kernfunktionen virtualisiert, darunter MTSO für AMPS, um dieKosten von RAN durch Vereinfachung und Automatisierung vonALL-G-Netzwerken zu mindern. Zudem wird nahtlose Mobilität mitgeringer Latenz für die beste Erfahrung für Abonnenten heute auf 1Gbereitgestellt sowie auf 2G/3G/4G oder 5G in der Zukunft. Umnahtlose Integration mit älterer TDM-Infrastruktur zu bieten,unterstützt die vAMPS-Lösung IP- und TDM-Schnittstellen (vTDM).Mit der Intelligenz der HetNet Gateway-Software und derFlexibilität von CWS bietet diese innovative vAMPS- Lösung weltweitenNetzbetreibern folgende Vorzüge:- Kostengünstiges Upgrade der Netzwerke mittels Software-DefinedRadio (SDR)Durch Integration von ALL G in derselben Bauform können Betreiber1G-Zugriff anbieten und selbstbestimmt und je nach Budget perSoftware-Upgrade auf 2G/3G/4G/5G migrieren, ohne vor Ort Ausrüstungenaustauschen zu müssen.- Bessere Erfahrung für EndbenutzerDa sämtlicher Traffic - ob Voice oder Daten - durch 1G/2G/3G/4G/5GvSON von HNG in Echtzeit orchestriert wird, ermöglicht die LösungEndbenutzern den automatischen Wechsel zwischen Technologien ohneEinfluss auf ihre Erfahrung. Des Weiteren digitalisiert vAMPS1G-Analogsignale für die bessere Steuerung der QoS.- Vereinfachung von Architektur und BetriebDer Ansatz Network Function Elimination (NFE) von HNG ermöglichtBetreibern die Vereinigung von Gateway-Funktionen in 1G, 2G, 3G, und4G auf einer Plattform, um die Bereitstellung und Wartung vonALL-G-Netzwerken zu vereinfachen. SON in Echtzeit auf HetNet Gatewayautomatisiert laufende Wartung durch Kapazitäten derSelbstoptimierung.- Niedrigste Gesamtbetriebskosten (TCO) auf dem MarktEinfache Installation und die Möglichkeit zum Betrieb von1G/2G/3G/4G in einer Lösung, neben flexiblem In-Band-Relay/-MeshingBackhaul reduziert den Investitionsaufwand (CAPEX) der Betreiber.Geringster Stromverbrauch und Netzwerkautomatisierung senkenBetriebskosten (OPEX) und Betreiber können die Rentabilität imgesamten Betriebszyklus des Netzwerkes steigern.Unterstützende ZitateShah Rahman von Facebook Connectivity sagte: "vAMPS wirdMilliarden Nutzern neue Niveaus der Konnektivität und nie da geweseneSprachqualität bringen und für die Magma-Community von großemInteresse sein."Steve Papa, Gründer und CEO von Parallel Wireless, sagte: "DieVirtualisierung von AMPS ist als Teil unserer Vision der Innovationund Disruption ein Schritt in die richtige Richtung. Wir lassen keinG zurück und können jetzt Kosteneinsparungen und Vereinfachung fürjedes mobile Netzwerk bieten. Damit ist ALL-G-Abdeckung oder-Kapazität für Betreiber ökonomisch sinnvoll und es besteht dieMöglichkeit des kostengünstigen Upgrades von 1G auf 5G mit nativerArchitektur von 5G. Im Ergebnis können 5G-Funktionen, darunterEdge-Computing und Network-Slicing, heute für Netzwerke der Klassen1G, 2G, 3G und 4G bereitgestellt werden."Informationen zu Parallel WirelessDie Zielsetzung von Parallel Wireless ist die Anbindung der 4Milliarden Menschen, die derzeit noch nicht angebunden sind, durchNeukonzeption der Mobilnetzwerke. Das einheitlicheOpen-RAN-Komplettprodukt für 1G AMPS, 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE und 5Germöglicht Betreibern, alle G-Mobilfunknetze mit SON in Echtzeit soeinfach und kosteneffizient wie WLAN für Unternehmen umzusetzen - seies für ländliche Regionen, Unternehmen, öffentliche Sicherheit, M2M,Internet der Dinge, Smart Citys oder für dicht besiedelte urbaneGebiete. Das Unternehmen arbeitet weltweit mit zahlreichen führendenNetzbetreibern zusammen und wurde von Telefonica (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2417796-1&h=2408806263&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2417796-1%26h%3D2881711644%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253Dhj42QmHbrDw%26a%3DTelefonica&a=Telefonica) und Vodafone (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2417796-1&h=2135543429&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2417796-1%26h%3D1207985850%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.vodafone.com%252Fcontent%252Findex%252Fwhat%252Ftechnology-blog%252Ftelecoms-industry-first-openran-rfi.html%26a%3DVodafone&a=Vodafone) als Anbieter der besten Leistung benannt. DieInnovationskraft und Spitzenleistungen von Parallel Wireless imBereich offener, virtualisierter RAN für unterschiedliche Technikwurden mit 50 Branchenpreisen ausgezeichnet. Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung ist ein Aprilscherz undsollte von Lesern und Medien als solcher verstanden werden.