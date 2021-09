Parallel Wireless erweitert offene RAN-Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit

Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) -Ausweitung unserer weltweiten Präsenz und Einstellung von Spitzenkräften im Bereich der MobilfunknetzeParallel Wireless, Inc. das in den USA ansässige Open RAN-Softwareunternehmen, das die weltweit führenden cloud-nativen All G (5G, 4G, 3G, 2G) Open RAN-Lösungen anbietet, erweitert seine Präsenz auf der ganzen Welt mit Open RAN-Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA, Großbritannien, Israel und Indien.Die bisherigen Anbieter von Funkzugangsnetzen (RAN) mussten sowohl die RAN-Hardware als auch die Software entwickeln. Dieser Ansatz schränkte den Umfang der Innovation und die Geschwindigkeit der Entwicklung ein, was zu hohen Einführungskosten für die Mobilfunkbetreiber führte. Außerdem war es für neue Marktteilnehmer schwierig, in der Branche Fuß zu fassen. Die Open RAN-Bewegung ermöglicht es neueren Akteuren, innovative Produkte zu entwickeln, indem sie offene Schnittstellen zwischen den Komponenten nutzen und so kostengünstige, flexible und skalierbare Mobilfunknetze ermöglichen.Parallel Wireless wurde 2012 gegründet und hat sich in den letzten Jahren zu einem führenden Anbieter von Open RAN-Mobilfunknetzen mit den meisten Open RAN-Implementierungen auf der ganzen Welt entwickelt. In den letzten zwei Jahren hat sich das globale Team des Unternehmens in den Bereichen Technik, IT, Qualitätssicherung sowie Programm- und Projektmanagement verdoppelt.Parallele Wireless-Forschungs- und Entwicklungszentren werden weltweit weiter ausgebaut, um die Entwicklung von Open RAN und die Testkapazitäten zu beschleunigen, da die Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) ihre Netze auf 5G und darüber hinaus aufrüsten. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen zu den einzelnen Standorten:USA- Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Nashua, New Hampshire, in der Nähe von Boston, Massachusetts, einem weltweit bekannten Zentrum für technologische Innovationen.- Erstklassige Open RAN-Testeinrichtung, die ein breites Ökosystem von Hardware- und Softwareanbietern zusammenbringt, um Interoperabilität und hochmoderne Mobilfunknetze zu gewährleisten.- In den Bereichen Qualitätssicherung und Systemtechnik sind Expansionspläne im Gange, um unser erstklassiges, führendes Portfolio an All-G-, 2G-, 3G-, 4G- und 5G-, O-RAN-kompatiblen, offenen RAN-Netzen, die die Mobilfunkbranche umwälzen, zu stärken und weiter auszubauen.Großbritannien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3286443-1&h=3453500782&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3286443-1%26h%3D1502226152%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjobs.lever.co%252Fparallelwireless%253Flocation%253DBristol%26a%3DU.K&a=Gro%C3%9Fbritannien%C2%A0) .- Neues hochmodernes Open RAN-Büro und -Labor im Herzen von Bristol.- Schnell wachsendes Team mit fundierten Fachkenntnissen in den Bereichen Architektur, Design, Implementierung und Integration von drahtlosen Infrastrukturprodukten und einer seltenen Spezialisierung auf leistungsstarke kommerzielle Datenverarbeitungsplattformen und -anwendungen (Commercial-off-the-shelf, COTS).- Parallel Wireless erhielt kürzlich einen Innovate U.K. -Zuschuss und nimmt an weiteren Technologiewettbewerben teil, um 5G O-RAN-Innovationen für das Kommunikationsnetz zu liefern.Israel- Neue hochmoderne 5G-Labore und Testmöglichkeiten im Atir Yeda in Kfar Saba Israel.- Dieses Team wurde 2018 gegründet und stellt derzeit Mitarbeiter für die Bereiche 4G und 5G - Engineering, Cloud-native Softwareentwicklung und Testing ein.- Parallel Wireless ist vor kurzem dem israelischen 5G WIN Technology-Konsortium beigetreten, das sich auf wichtige Fortschritte im Bereich der 5G-Telekommunikationstechnologien mit künstlicher Intelligenz konzentriert.- Führende Automatisierungsentwicklung in offenen RAN-Netzwerken unter Verwendung von Tools wie künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML), um intelligente Verwaltung und Betrieb des drahtlosen Netzwerks zu ermöglichen.Indien - Pune (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3286443-1&h=3716334552&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3286443-1%26h%3D234219856%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjobs.lever.co%252Fparallelwireless%253Flocation%253DPune%26a%3DPune&a=Pune%C2%A0) and Bangalore- Parallel Wireless investierte in hochmoderne Open-RAN-F&E-Zentren, die 2013 eröffnet wurden und weiter ausgebaut werden. Derzeit gibt es zwei Open-RAN-F&E-Zentren in Indien in Pune und Bangalore.- Die Forschungs- und Entwicklungszentren werden in Indien ausgebaut, um Cloud-native RAN Intelligent Controllers (RICs), 4G- und 5G-DU- und CU-Software sowie 2x2 und 4x4 O-RAN Alliance-konforme Funkgeräte zu entwickeln und zu testen.- In den Labors in Pune und Bangalore verfügen die Teammitglieder über fundierte Fachkenntnisse in der Konzeption und Entwicklung erstklassiger Cloud-nativer Open RAN-Software und -Hardware - Centralized Units (CUs), Distributed Units (DUs) und RAN Intelligent Controllers (RICS).- In den Bereichen Forschung und Entwicklung, Systemtechnik und Kundenservice sind ehrgeizige Wachstumspläne im Gange.Parallele Wireless-Lösungen ermöglichen Anwendungen der nächsten Generation wie e-Learning, digitales Gesundheitswesen, e-Banking, Internet of Things (IoT), autonomes Fahren, Robotik und vieles mehr. Informieren Sie sich auf unserer Webseite über Karrieremöglichkeiten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3286443-1&h=2273093542&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3286443-1%26h%3D2262107359%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjobs.lever.co%252Fparallelwireless%26a%3Dcareer%2Bopportunities&a=Karrierem%C3%B6glichkeiten) und arbeiten Sie mit uns zusammen, um die Zukunft drahtloser Breitbandnetze zu gestalten.Keith Johnson, Präsident von Parallel Wireless, sagte: "Mit unseren hochmodernen Open RAN-Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt revolutionieren wir die Zukunft der Mobilfunknetze, indem wir den Kunden von Mobilfunknetzbetreibern (MNO) die Möglichkeit geben, kostengünstige, leicht skalierbare All-G-Breitband-Konnektivität anzubieten. Werden Sie Teil von Parallel Wireless und treiben Sie die Zukunft der mobilen Kommunikation voran."Informationen zu Parallel WirelessWir bei Parallel Wireless glauben, dass Software die Macht hat, der Welt erstaunliche Möglichkeiten zu eröffnen. Wir verändern die Art und Weise, wie drahtlose Netzwerke aufgebaut und betrieben werden. Wir stellen uns vor, wie Hardware, Software und die Cloud zusammenarbeiten, um die Wirtschaftlichkeit der Bereitstellung für unsere Kunden zu verändern. Unsere ALL G (2G 3G 4G 5G) O-RAN-konforme Softwareplattform bildet eine offene, sichere und intelligente RAN-Architektur zur Bereitstellung drahtloser Konnektivität, so dass alle Menschen jederzeit, überall und wie auch immer verbunden sein können. Wir arbeiten mit weltweit führenden MNOs zusammen und wurden mit über 80 Branchenpreisen ausgezeichnet. Das Herzstück unserer Arbeit ist unser Team von Reimaginers, die Innovation, Zusammenarbeit, Offenheit und Kundenerfolg schätzen. 