Parallel Wireless, Türk Telekom und Juniper Networks kündigen eine führende Open RAN-Initiative in der Türkei an

Nashua, N.H. (ots/PRNewswire) -Ermöglichung modernster 4G- und 5G-Breitbandkommunikation und neuer AnwendungenParallel Wireless, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3449289-1&h=911331575&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3449289-1%26h%3D1200689342%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parallelwireless.com%252F%26a%3DParallel%2BWireless%252C%2BInc.&a=Parallel+Wireless%2C+Inc.), das in den USA ansässige Open RAN-Unternehmen, welches die weltweit führende Cloud-native All G - 2G, 3G, 4G und 5G Open RAN-Lösung anbietet, hat eine Zusammenarbeit mit Türk Telekom (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3449289-1&h=1969082287&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3449289-1%26h%3D147194379%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.turktelekom.com.tr%252F%26a%3DT%25C3%25BCrk%2BTelekom&a=T%C3%BCrk+Telekom) und Juniper Networks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3449289-1&h=578828490&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3449289-1%26h%3D3950397627%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.juniper.net%252Fus%252Fen.html%26a%3DJuniper%2BNetworks&a=Juniper+Networks) bei einer herstellerübergreifenden Open-RAN-Initiative zur Bereitstellung modernster Breitbandkommunikation bekannt gegeben. Türk Telekom, der führende und erste integrierte Telekommunikationsbetreiber in der Türkei, wird die Open RAN-Technologie unter Verwendung des RAN Intelligent Controller (RIC) einsetzen. Nach Abschluss der Tests im Türk Telekom Innovation Center erfolgt der Einsatz an verschiedenen Teststandorten.Türk Telekom gehört zu den frühen Anwendern und Vorreitern der Open RAN-Technologie und nutzt ein breites Anbieter-Ökosystem, um flexiblere, effizientere und sicherere Mobilfunknetze aufzubauen, die den Anforderungen des 5G-Zeitalters gerecht werden. Türk Telekom hat bereits in der Vergangenheit mit Juniper Networks bei der Produktentwicklung des RIC zusammengearbeitet, einem wichtigen Bestandteil der Open RAN-Architektur, um Netzwerke zu automatisieren, eine effiziente Ressourcennutzung zu ermöglichen und ein optimales Kundenerlebnis zu bieten.Im Rahmen dieser neuen Initiative wird Türk Telekom die Parallel Wireless Open RAN-Software und das hochmoderne RIC von Juniper einsetzen:- Parallel Wireless wird eine End-to-End-Open-RAN-Lösung bereitstellen, die Band 1, 3, 7, 8, 20 Funkgeräte und DU,CU-Software für 2G, 3G und 4G sowie Band 78 Funkgeräte und DU,CU-Software für 5G nutzt.- Die erste Phase des Laborversuchs, bei dem das RIC für die Zugangskontrolle über 4G eingesetzt wird, ist abgeschlossen, weitere Phasen werden folgen.- Juniper Networks wird mit Türk Telekom und Parallel Wireless zusammenarbeiten, um seine umfassende RIC-Plattform bereitzustellen. Juniper wird sowohl das echtzeitnahe (near-RT) als auch das nicht echtzeitnahe (non-RT) RIC bereitstellen und die Möglichkeiten verschiedener xApps/rApps demonstrieren. Dadurch kann Türk Telekom seinen Kunden schneller differenzierte Dienste anbieten.Diese Open RAN-Initiative wird sowohl im Innovationszentrum von Türk Telekom als auch in Feldumgebungen erprobt werden:- Aufbau einer Cloud-nativen Open RAN-Netzwerklösung von Weltklasse auf der Grundlage einer leistungsstarken, verteilten Architektur.- Verbesserung der Service-Flexibilität und Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) durch die Einführung der RAN-Automatisierung.- Bereitstellung einer schlüsselfertigen Lösung zur Optimierung der Kapazitätsanforderungen bei hohem Verkehrsaufkommen.- Dieses hochmoderne Netz wird dazu beitragen, mobile Breitbanddienste wie 8k-Videostreaming, Internet der Dinge (IoT), elektronische Gesundheitsdienste, elektronische Bildung und vieles mehr zu ermöglichen.Yusuf Kirac, CTO, Türk Telekom, sagte: „Wir bei Türk Telekom vertreten unser Land erfolgreich in der globalen Arena, indem wir eine aktive Rolle bei der Erstellung der Roadmap für 5G übernehmen. Als Ergebnis unserer Zusammenarbeit mit Juniper Networks für die RIC-Lösung im letzten Jahr exportieren wir unsere neuen Technologielösungen nun weltweit. Wir haben auch Kooperationen mit globalen Technologieherstellern aufgebaut. Im Rahmen dieser Kooperationen setzen wir die Entwicklung, die Tests und die Produktivsetzung von Open RAN fort. Unsere Zusammenarbeit mit Parallel Wireless und Juniper Networks bei dieser Initiative ist von großer Bedeutung für unsere Open RAN-Reise und wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt sein wird, um modernste 4G- und 5G-Breitbandkommunikation und neue Anwendungen zu ermöglichen."Constantine Polychronopoulos, VP, 5G and Telco Cloud bei Juniper Networks, sagte: „Gemeinsame Anstrengungen von Technologieanbietern und Service Providern sind entscheidend, um die Interoperabilität in diesem spannenden und aufstrebenden Bereich zu demonstrieren. Die Fähigkeit von Juniper, ein offenes SDK und netzwerkbasierte APIs bereitzustellen, erleichtert die nahtlose Portabilität von x/rApps auf seinem RIC in Multivendor-Umgebungen und unterstreicht das Potenzial für alle Betreiber."Keith Johnson, Präsident von Parallel Wireless, sagte:"Parallel Wireless ist stolz darauf, mit Türk Telekom, dem ersten integrierten Telekommunikationsbetreiber in der Türkei, eine Partnerschaft einzugehen und unsere hochmoderne Open RAN-Softwareplattform der nächsten Generation bereitzustellen, die All G - 2G, 3G, 4G und 5G - Breitbandkommunikation und neue, hochmoderne digitale Anwendungen ermöglicht."Informationen zu Parallel WirelessDie Software-Plattform von Parallel Wireless ALL G (2G, 3G, 4G, 5G), die mit dem O-RAN kompatibel ist, wurde bei globalen Mobilfunknetzbetreibern auf sechs Kontinenten eingesetzt und bildet eine offene, sichere und intelligente RAN-Architektur zur Bereitstellung drahtloser Konnektivität, so dass alle Menschen jederzeit, überall und wie auch immer verbunden sein können. Weitere Informationen finden Sie unter: www.parallelwireless.com. Besuchen Sie Parallel Wireless auf LinkedIn und Twitter.Türk Telekom ist mit seiner über 180-jährigen Geschichte der erste integrierte Telekommunikationsbetreiber in der Türkei. Türk Telekom verfügt über ein umfangreiches Servicenetz und eine breite Produktpalette in den Bereichen Privat- und Unternehmensdienstleistungen und hat seine Mobilfunk-, Internet-, Telefon- und TV-Produkte und -Dienste unter der einheitlichen Marke „Türk Telekom" zusammengefasst. „Türk Telekom, der Multiplay-Anbieter der Türkei, hat zum 31. Dezember 2021 16,9 Millionen Festnetzanschlüsse, 14,3 Millionen Breitbandanschlüsse, 2,9 Millionen TV-Kunden und 24 Millionen Mobilfunkkunden. Die Unternehmen der Türk Telekom Gruppe erbringen ihre Dienstleistungen in allen 81 Städten der Türkei und beschäftigen fast 36.000 Mitarbeiter. Ihr Ziel ist es, neue Technologien in der Türkei einzuführen und den Wandel der Türkei zu einer Informationsgesellschaft zu beschleunigen. www.turktelekom.com.tr