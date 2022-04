Parallel Wireless-Partnerschaft mit Inatel, Telecom Infra Project (TIP), Brisanet, Claro, TIM und Vivo zur Durchführung eines Open RAN-Feldversuchs in Brasilien

Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) -Ermöglichung modernster 4G- und 5G-Breitbandkommunikation und neuer AnwendungenParallel Wireless, Inc., das in den USA ansässige Unternehmen, das die weltweit führende Cloud-native All G Open RAN-Lösung anbietet, arbeitet mit Inatel, Telecom Infra Project (TIP), Brisanet, Claro, TIM und Vivo zusammen, um einen Feldversuch durchzuführen, der modernste 4G- und 5G-Breitbandkommunikation in ganz Brasilien und anderen LATAM-Ländern ermöglicht.Inatel, das Nationale Institut für Telekommunikation, ist ein Bildungs-, Forschungs- und Technologieentwicklungszentrum, das 1965 gegründet wurde und sich in Santa Rita do Sapucaí im Süden von Minas Gerais, das auch als das Electronics Valley bekannt ist, befindet. Inatel war die erste Hochschule für Telekommunikationstechnik in Brasilien.Das Telecom Infra Project (TIP) ist eine globale Gemeinschaft von Unternehmen und Organisationen, die zusammenarbeiten, um die Entwicklung und den Einsatz offener, disaggregierter und standardbasierter Technologielösungen zu beschleunigen, die die qualitativ hochwertige Konnektivität liefern, die die Welt braucht – jetzt und in den kommenden Jahrzehnten.Parallel Wireless wird ein offenes RAN-Netz bereitstellen, das All Gs (2G, 3G, 4G und 5G) unter Nutzung von Band 7 für den Versuch ermöglicht, wie Inatel in der Ankündigung auf seiner Website mitteilte: https://www.inatel.br/imprensa/noticias/negocios/3664-inatel-inicia-testes-de-open-ran-como-parte-do-programa-open-field (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3503613-1&h=933073594&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3503613-1%26h%3D3431263524%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.inatel.br%252Fimprensa%252Fnoticias%252Fnegocios%252F3664-inatel-inicia-testes-de-open-ran-como-parte-do-programa-open-field%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.inatel.br%252Fimprensa%252Fnoticias%252Fnegocios%252F3664-inatel-inicia-testes-de-open-ran-como-parte-do-programa-open-field&a=https%3A%2F%2Fwww.inatel.br%2Fimprensa%2Fnoticias%2Fnegocios%2F3664-inatel-inicia-testes-de-open-ran-como-parte-do-programa-open-field). Dieser hochmoderne Netz-Feldversuch wird neue Dienste und Anwendungen für Verbraucher und Unternehmen ermöglichen.Mobilfunknetzbetreiber in der lateinamerikanischen Region werden ermutigt, die cloud-nativen, offenen RAN-Lösungen von Parallel Wireless bis Juni 2022 auf der Inatel in Brasilien in Aktion zu erleben. Wenden Sie sich an Russell Ribeiro (mailto:rribeiro@parallelwireless.com) bei Parallel Wireless, um mehr zu erfahren.Russell Ribeiro, Regional VP LATAM Sales bei Parallel Wireless, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Inatel und TIP, um unsere hochmodernen cloud-nativen, O-RAN-konformen Open RAN-Lösungen zu präsentieren, die 4G- und 5G-Breitbandkonnektivität ermöglichen und den Bürgern in Brasilien und anderen LATAM-Ländern Spitzenanwendungen bieten. Wir beginnen dieses Open-Field-Programm mit 4G und werden später in diesem Jahr auf 5G umsteigen. Wir glauben, dass dieses Programm ein sehr guter Showroom für Mobilfunknetzbetreiber in ganz Lateinamerika ist, um unsere Plattform in einer realen Umgebung in Betrieb zu sehen."Gleyson A. dos Santos, Business Development Specialist bei Inatel, sagte: „Ich bin begeistert, an diesem Feldversuch mit Parallel Wireless und TIP teilzunehmen, bei dem wir zeigen werden, wie die Open RAN-Technologie robuste drahtlose Telekommunikationsprodukte mit verbesserter Softwarequalität, geringerem Wartungsaufwand, schnellerer Einführung neuer Technologien und besserer Erfahrung für die Anwender ermöglicht."Das Testsystem besteht aus Lösungen von Comba und Dell Technologies. Die Mobilfunknetzbetreiber Brisanet, Claro, TIM und Vivo sind Partner im Open Field-Programm.Informationen zu Parallel Wireless Die Software-Plattform von Parallel Wireless ALL G (2G, 3G, 4G, 5G), die mit O-RAN kompatibel ist, wurde bei globalen Mobilfunknetzbetreibern auf sechs Kontinenten eingesetzt und bildet eine offene, sichere und intelligente RAN-Architektur zur Bereitstellung drahtloser Konnektivität, sodass alle Menschen jederzeit, überall und wie auch immer verbunden sein können. Weitere Informationen finden Sie unter: www.parallelwireless.com. Besuchen Sie Parallel Wireless auf LinkedIn und Twitter.Informationen zu Inatel Inatel, das Nationale Institut für Telekommunikation, ist ein Bildungs-, Forschungs- und Technologieentwicklungszentrum, das 1965 gegründet wurde und sich in Santa Rita do Sapucaí im Süden von Minas Gerais befindet. Es war die erste Hochschuleinrichtung für Telekommunikationstechnik in Brasilien und bietet derzeit sieben Studiengänge, „lato sensu"-Kurse, Fernstudiengänge sowie Master- und Doktoratsabschlüsse in Telekommunikation an. Inatel bringt Technologie in den Bereichen Software, Hardware, Consulting und Kalibrierung auf den Markt. Das Institut unterhält Partnerschaften mit nationalen und multinationalen Technologieunternehmen. Weitere Informationen: www.inatel.br.Informationen zum Telecom Infra Project (TIP) Das Telecom Infra Project (TIP) ist eine globale Gemeinschaft von Unternehmen und Organisationen, die Infrastrukturlösungen zur Förderung der globalen Konnektivität vorantreiben. Die Hälfte der Weltbevölkerung ist immer noch nicht an das Internet angeschlossen, und bei denjenigen, die Zugang zum Internet haben, ist die Verbindung oft unzureichend. Dadurch wird der Zugang zu den zahlreichen Vorteilen, die das Internet für Verbraucher und Unternehmen bietet, eingeschränkt, was sich auf das weltweite BIP-Wachstum auswirkt. Die mangelnde Flexibilität der derzeitigen Lösungen – verschärft durch eine begrenzte Auswahl an Technologieanbietern – macht es den Betreibern jedoch schwer, Netze effizient aufzubauen und aufzurüsten. TIP wurde 2016 gegründet und besteht aus einer Gemeinschaft verschiedener Teilnehmer, zu denen Hunderte von Unternehmen gehören – von Dienstleistern und Technologiepartnern bis hin zu Systemintegratoren und anderen Konnektivitätsakteuren. Wir arbeiten gemeinsam an der Entwicklung, Erprobung und Bereitstellung offener, disaggregierter und standardbasierter Lösungen, die die hochwertige Konnektivität bieten, die die Welt braucht – jetzt und in den kommenden Jahrzehnten. Pressekontakt:Eugina Jordan,ejordan@parallelwireless.comOriginal-Content von: Parallel Wireless, übermittelt durch news aktuell