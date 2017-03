Paragon: Mit guten Zahlen über den Widerstand mit weiteren Kurs-Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Paragon":

Paragon hat am Montag sehr gute Zahlen präsentiert und wächst erneut schneller, als der Markt. Mit einer Steigerung des Umsatzes um 8,2% und einer Ebitda-Erhöhung von 8,7% ist das Unternehmen auf Kurs und hatte ja bereits im Vorfeld die Prognose für 2017 erhöht. Paragon ist Zulieferer im Bereich der Automobilelektronik. Wir hatten Paragon bereits Anfang des Jahres in unser Muster-Depot in der Anlagetrends 2017 für den Bereich Elektromobilität aufgenommen und das gesamte Depot liegt in der Gewinnzone. Die Aktie hat einen starken Kursgewinn hingelegt und sich bei 47,40 Euro im Tagesverlauf wieder über den Widerstand geschoben. Das Allzeithoch wurde im Februar mit einem Kurs von 49,39 Euro geschrieben und es wird spannend ob der Kurs wieder einen Anlauf auf diese Marke nimmt.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.