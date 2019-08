Paragon: Verbrannte Erde nach Gewinnwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "paragon GmbH & Co. KGaA":

Es ist noch gar nicht so lange her, da gehörte Paragon (WKN: 555869) zu den absoluten Geheimtipps am deutschen Aktienmarkt. Dies war insofern interessant, da das bereits 1988 gegründete Unternehmen noch im Jahr 2009 Insolvenz angemeldet hatte. Und das, obwohl man im Jahr 2000 durch den Börsengang am Neuen Markt eine Menge Geld einsammeln konnte. Aber als Spezialist für Automobilelektronik wollte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung