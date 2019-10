Paragon: Lohnt sich die Aufruhr?

Für die Aktie Paragon stehen per 16.10.2019, 20:00 Uhr 13.51 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Paragon zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Paragon entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Paragon beläuft sich mittlerweile auf 20,83 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 13,38 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -35,77 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 13,19 EUR. Somit ist die Aktie mit +1,44 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Paragon mit einer Rendite von -70,74 Prozent mehr als 65 Prozent darunter. Die "Automatische Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,43 Prozent. Auch hier liegt Paragon mit 64,31 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Paragon investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,2 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,21 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.