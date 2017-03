Paragon: Es ist klar, was jetzt nach den Zahlen passieren muss!

Weitere Suchergebnisse zu "Paragon":

Paragon wartete am 27. März mit neuen Quartalszahlen auf. Der Markt zeigte sich in der ersten Reaktion vergleichsweise neutral. Immerhin attestierte sich das Unternehmen kürzlich selbst, schneller zu wachsen als der Markt und prognostizierte eine weitere Beschleunigung. Dennoch blieben die Investoren zurückhaltend. So hat die Aktie binnen einer Woche sogar ein Minus von 2 % realisiert. Dies ändert am großen Gesamtbild allerdings nichts.

Paragon im Aufwärtstrend

Die Aktie von Paragon befindet sich mit einem Abstand von 19 % zur 200-Tage-Durchschnittslinie im deutlichen Aufwärtstrend. Zudem konnte der Wert auch den GD100, Indikator für den mittelfristigen Trend, noch immer mit 3 % auf Distanz halten. Lediglich in den kürzerfristigen zeitlichen Dimensionen ist Paragon in den Abwärtstrend geschwenkt.

Erst am 21. Februar hatte Paragon ein Allzeithoch markiert, das es jetzt zu bestätigen gilt. Gelingt dies nicht, dann sehen technische Analysten darin ein bedenklicheres Zeichen. Bislang jedoch stünde der technische Aufwärtstrend. Charttechniker bescheinigen der Aktie bei Kursen um die 45 Euro einen sehr ausgeprägten Boden. Zunächst müsse dies Investoren nicht beunruhigen. Allerdings sollte sich die Aktie auf Kursen von mehr als 40 Euro halten.

Derzeit ist die Aktie noch im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.