Paragon Banking Amid Restructure: Aktienanalyse vom 13.07.2018

An der Heimatbörse Xetra London notiert Paragon Banking Amid Restructure per 12.07.2018 bei 513 GBP. Paragon Banking Amid Restructure zählt zu "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Unser Analystenteam hat Paragon Banking Amid Restructure auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Paragon Banking Amid Restructure aktuell 3,15. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,59 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Specialty Finance". Paragon Banking Amid Restructure bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Paragon Banking Amid Restructure beläuft sich mittlerweile auf 487,19 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 513 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,3 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 507,01 GBP. Somit ist die Aktie mit +1,18 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Paragon Banking Amid Restructure-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 1 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (511,4 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,31 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 513 GBP), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Paragon Banking Amid Restructure eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.