Paragon Banking: Wohin geht die Reise?

Für die Aktie Paragon Banking stehen per 05.03.2021, 00:34 Uhr 464.2 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Paragon Banking zählt zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Paragon Banking-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 385,2 GBP. Der letzte Schlusskurs (464,2 GBP) weicht somit +20,51 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 467,01 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,6 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Paragon Banking ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Paragon Banking-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,6 liegt Paragon Banking unter dem Branchendurchschnitt (51 Prozent). Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" weist einen Wert von 25,85 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Paragon Banking als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Paragon Banking vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 449,33 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -3,2 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 464,2 GBP beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

