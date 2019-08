Paragon Aktie: Zahlen sind da!

Dienstagmorgen kamen neue Zahlen der paragon GmbH & Co. KGaA (kurz „Paragon“). Hier umgehend der Blick auf die Eckdaten: „Stärkster Umsatzreiber“ war der Bereich Elektromobilität, da stieg der Umsatz im 1. Halbjahr 2019 um 77%. Aber natürlich sah es insgesamt nicht so gut aus. Dennoch stieg der Umsatz insgesamt in den ersten 6 Monaten 2019 um beachtliche 22% auf 96 Mio. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



