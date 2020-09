Paragon Aktie: Zack – nach oben, nach dieser Neuigkeit!

Am Freitag startete die Aktie der paragon GmbH & Co. KGaA (kurz „Paragon“) fest in den Handelstag. Die am selben Tag veröffentlichten Halbjahreszahlen des Unternehmens gaben der Aktie offensichtlich Rückenwind. Denn in der Meldung fanden sich Formulierungen wie „Produktion fährt Sonderschichten“ oder auch „schnelle Umsatzerholung zeigt eindeutige V-Form“. Die negativen Auswirkungen des zwischenzeitlichen Shutdowns seien „weniger kritisch als angenommen“, so hieß ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



