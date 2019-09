Paragon Aktie: Neuheit für die IAA!

Kurz vor dem Wochenende meldete sich die paragon GmbH & Co. KGaA (kurz „Paragon“) noch mit einer Neuigkeit. Am Freitag teilte das Unternehmen mit, Zitat: „paragon bringt echte Intelligenz ins Auto – Interaktion per Sprache, Gestik und Co.“ Ob damit menschliche Fahrer(in) und Beifahrer(in) gemeint sind? Wohl kaum, denn Paragon erläutert: Es geht um eine neue Software-Plattform von Paragon namens „geni:OS“. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung