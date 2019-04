Paragon-Aktie im Kaufrausch, lohnt sich der Einstieg noch?

Konzernumsatz steigt um 50,1 % auf 187,4 Mio. Euro (Vorjahr: 124,8 Mio. Euro)

EBITDA wächst um 104,5 % auf 30,3 Mio. Euro (Vorjahr: 14,8 Mio. Euro)

EBIT erhöht sich um 173,9 % auf 14,8 Mio. Euro (Vorjahr: 5,4 Mio. Euro)

Umsatz 2019 zwischen 230 und 240 Mio. Euro erwartet – bei einer EBIT-Marge von rund 8 %

Die Zahlen sehen auf den ersten Blick sehr gut aus. Meiner Ansicht nach haben die Marktteilnehmer dies bereits im März realisiert und die Aktie in entsprechender Erwartung aus dem Abwärtstrend herausbefördert.

Eine Augenbraue zuckte bei mir mit Blick auf den operativen und freien Cashflow. Der operative Cashflow fiel mit negativen 53 Mio. Euro auf. Rechnet man die Ausgaben für Investitionen (CAPEX) hinzu, erhält man den freien Cashflow und dieser sieht mit negativen 102 Mio. Euro ebenfalls nicht gut aus.

In diesem Jahr plant die Geschäftsführung weitere rund 40 Mio. Euro an CAPEX-Ausgaben, wovon ca. 35 % auf das Tochterunternehmen Voltabox (WKN: A2E4LE) entfallen sollen. Zum Ende 2018 verfügte Paragon aber nur noch über etwas mehr als 48 Mio. Euro an freier Liquidität.

Aus meiner Sicht sind es ebendiese Zahlen, die Unsicherheit bei Anlegern auslösten. Trotz der Zuversicht des Managements und dem Erreichen der selbst gesteckten Ziele bleibt es abzuwarten, ob Paragon seine Kosten unter Kontrolle halten kann und nicht in die Bredouille gerät. Im Geschäftsbericht ist dieser Punkt unter den separat gelisteten finanzwirtschaftlichen Risiken ebenfalls nicht detaillierter erklärt. Das trug nicht unbedingt zur Beruhigung bei.