Paragon-Aktie: Am seidenen Faden!

Nach einem schwachen Jahr 2021 befindet sich die Paragon-Aktie seit Beginn des neuen Jahres im freien Fall. Die Aktie des Automobilzulieferers rutschte von 7,0 Euro zu Jahresbeginn auf 3,9 Euro am gestrigen Tage ab – ein Minus von 45 Prozent in nicht einmal drei Wochen! Doch heute kam es zum Knalleffekt: Die Paragon-Aktie ist mit über 40 Prozent im Plus!! Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



