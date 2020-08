Paragon Aktie: Aktuelles – auch zu Voltabox!

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Donnerstagabend meldete sich auch die paragon GmbH & Co. KGaA (kurz „Paragon“) mit neuen Geschäftszahlen. Da gab es nicht etwa die Halbjahreszahlen 2020 – die soll es laut Paragon-Finanzkalender erst am 4. September geben. Stattdessen wurde der Konzernabschluss für 2019 sowie der Abschluss für Q1 2020 veröffentlicht. In dem Kontext wichtig: Was ist mit Voltabox – hat Paragon da endlich einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung