Paradox: 60 Prozent der Deutschen wollen die Zeitumstellung am liebsten direkt abschaffen - doch nur jeder Fünfte fühlt sich davon körperlich betroffen (FOTO)

Hamburg (ots) - Zeitumstellung 2020: Ein ewiges Für und WiderEnde März ist es wieder soweit: Die Zeitumstellung sorgt bundesweit fürDiskussionsstoff. Dabei ist sich die Mehrheit der Deutschen bereits sicher: Siegehört abgeschafft. Allerdings verbinden nur wenige Menschen die Zeitumstellungauch mit körperlichen Beschwerden. Lediglich jeder fünfte Erwachsene fühlt sichdurch den Wechsel von der Winter- auf die Sommerzeit - oder umgekehrt -beeinträchtigt. Dies sind unter anderem Ergebnisse der repräsentativen Studie"Zeitumstellung 2020" der Tankstellenkette HEM, für die 3.426 Bundesbürgerbefragt wurden.[1]Am 29. März werden die Uhren umgestellt - Die Deutschen sind vorbereitetNicht selten hat die alljährliche Zeitumstellung den ein oder anderen schon vororganisatorische Aufgaben gestellt. Denn wenn die Uhren in der Nacht von 2 auf 3Uhr um eine Stunde vorgestellt werden, sollten vor allem diejenigen vorbereitetsein, die an diesem Tag rechtzeitig zu einem Meeting oder zu einer Verabredungkommen müssen. Doch für den gut organisierten Deutschen ist die Umstellung vonder Winter- auf die Sommerzeit kein Problem. 76 Prozent der Befragten wissenBescheid, dass die Uhr um eine Stunde vorgestellt werden muss. Auch geben zweiDrittel der Befragten richtig an, dass dies um 2 Uhr morgens geschieht (66Prozent). Und Pünktlichkeit wird in Deutschland immer beachtet: Zwar kamen 14Prozent der Befragten nach der Zeitumstellung schon einmal zu spät zur Arbeit,doch 82 Prozent gaben an, dass es bei ihnen noch nie vorgekommen ist.Der Kaffee als Allzweckwaffe gegen MüdigkeitWenn die Stunde weniger Schlaf müde macht, wissen sich die Deutschen auch hierzu helfen. So geben die Befragten früheres zu Bett gehen und vor allem Kaffeeals Tipps an. Jeder Zweite besorgt sich auf dem Weg zur Arbeit noch schnelleinen Kaffee oder Snack an der Tankstelle, um wach zu werden. 17 Prozent singenfür einen guten Start in den Tag lauthals im Radio mit und jeder Fünfte treibtSport gegen die Müdigkeit nach der Zeitumstellung.Gut organisiert in die SommerzeitEine gute Vorbereitung auf die Zeitumstellung ist für die Deutschen also das Aund O. Zwei Drittel stellen die Uhren im Haushalt direkt um. Nur 19 Prozent sindda entspannter und legen einzig Wert darauf, dass die Uhrzeit auf demRadiowecker und dem Smartphone stimmt.[1] Basierend auf einer Marktforschungsstudie zum Thema "Zeitumstellung 2020",die von der Deutsche Tamoil GmbH im Januar 2020 mit 3.426 Personen ab 18 Jahrendurchgeführt wurde.