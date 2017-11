Paradise Papers: Globale Recherche enthüllt Steuertricks der Reichen und Mächtigen Umfangreiche Berichterstattung mit Sondersendungen im Ersten

München (ots) - Unter dem Stichwort Paradise Papers haben hunderteJournalisten auf der ganzen Welt einen 1,4 Terabyte großen Datensatzausgewertet, der zeigt, wie Superreiche, Prominente, Kriminelle undKonzerne Steueroasen nutzen, um ihre Steuerlast zu drücken und ihrenBesitz zu verstecken.Die Daten geben Aufschluss über windige Geschäfte russischerOligarchen, fragwürdige Steuertricks multinationaler Konzerne undüber die Offshore-Geschäfte von mehr als 120 Politikern auf derganzen Welt, darunter auch ein Dutzend Staats- und Regierungschefs.Sie enthüllen die Geschäfte des amerikanischen Handelsminister WilburRoss, eines engen Vertrauten des kanadischen Premiers Justin Trudeau,und beleuchten die Online-Geschäftspraktiken des deutschenGlücksspielunternehmers Paul Gauselmann.In Deutschland recherchierten Journalisten der "SüddeutschenZeitung", des NDR und des WDR an den Paradise Papers. Der Datensatzwar der "Süddeutschen Zeitung" zugespielt worden. DieRechercheergebnisse werden weltweit seit heute, Sonntag, 19:00 Uhrveröffentlicht.Das Erste ändert kurzfristig sein Programm und zeigt zu dem Themaheute, am Sonntag, 5. November, um 21:45 Uhr die Dokumentation"Paradise Papers - Zocker, Trickser, Milliardäre" (NDR/WDR). DieDokumentation gibt einen Überblick über die Recherche und widmet sichausführlich verschiedenen deutschen und internationalen Fällen.Im Anschluss an die "Tagesthemen" um 23.05 Uhr sendet Das Ersteeine weitere Dokumentation mit dem Titel "Geheime Geschäfte. DieMilliardendeals der Rohstoffkonzerne" (WDR/NDR). Darin geht es um dieGeschäfte des Rohstoff-Giganten Glencore, einer der größten Fälle derParadise Papers.Am Montag, 6. November 2017, um 21:00 Uhr, widmet sich dieDiskussion bei "hart aber fair" dem Thema Steueroasen. Zu Gast beiFrank Plasberg werden sein: Michael Meister (CDU, ParlamentarischerStaatssekretär beim Bundesminister der Finanzen; Mitglied imBundesvorstand der CDU Deutschlands), Jean Asselborn (Minister fürauswärtige und europäische Angelegenheiten in Luxemburg), Johanna Hey(Leiterin des Instituts für Steuerrecht an der Universität zu Köln),Georg Mascolo (Journalist, Leiter des Investigativ-Rechercheteams vonNDR, WDR und SZ) und Sven Giegold (Europaabgeordneter der Grünen;Sprecher seiner Fraktion für Wirtschafts- und Finanzpolitik).In einer aufwendigen Podcastserie der Radiosender NDR Info und WDR3 zeichnen die Reporter Benedikt Strunz und Philipp Eckstein den Wegder einjährigen Recherche nach. In den fünf Folgen von "ParadisePapers - Im Schattenreich der Steueroasen" geben die Autoren tiefeEinblicke in ihre investigative Arbeit, in die streng vertraulicheZusammenarbeit mit anderen Journalisten auf der ganzen Welt und dieKooperation im Internationalen Konsortium für InvestigativeJournalisten (ICIJ). Die erste Folge des Podcasts steht heute seit19:00 Uhr auf www.ndr.de/paradisepapers zum Download bereit.Auch zahlreiche Prominente aus der Film-, Musik- und Sportwelttauchen mit unterschiedlichen Konstruktionen in den Paradise Papersauf. Die Daten stammen zum großen Teil aus der renommiertenOffshore-Kanzlei Appleby. Die Süddeutsche Zeitung teilte sie mit demInternationalen Konsortium für Investigative Journalisten (ICIJ). Anden einjährigen Recherchen waren fast 400 Journalisten von rund 100Medien beteiligt, darunter die New York Times, der Guardian und LeMonde.Während die im April 2016 veröffentlichten Panama Papers vor allemSteuerhinterziehung, Korruption und andere Verbrechen entblößten,bieten die Paradise Papers einen Einblick in die Arbeit derhochspezialisierten Berater, die komplizierte Konstrukte zurSteuervermeidung aufsetzen - die sind reichen Kunden und Firmenvorbehalten, sind in der Regel legal und führen zum selben Ergebnis:Der Gesellschaft entsteht ein Schaden durch nicht bezahlte Steuern.Mehr Informationen auf www.daserste.de/paradise-papersPressekontakt:E-Mail: pressedienst@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell