Paradise Online Casino fügt laut Tunf Spiele von Pragmatic Play hinzu

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Laut Tunf.com (https://de.tunf.com/test/paradise-casino/) hatdiese Woche eines der neuesten Online-Casinos im Internet,ParadiseCasino.com (https://www.paradisecasino.com/de) eröffnet. DieCasino-Website ist jetzt in der Lage, Kasinospiele von Pragmatic Playanzubieten. Bekannt für seine Vielzahl von Slotmaschinenspielen,bietet Pragmatic Play - ein paar Nicht-Slot-Spiele, einschließlicheiniger seltener Tischspiele. Mit dem - NetEnt - das den BereichTischspiele im Paradise Casino abdeckt, sollten die meisten Spielerdaran interessiert sein, was Pragmatic Play an Slotmaschinen bietet.Ein paar Jahre vorher hatte Pragmatic Play(https://www.paradisecasino.com/de/games/all/pragmatic) noch nichtsein Debüt in der Online-Casino-Welt gegeben. Es ist jedoch inkürzester Zeit zu einem Anbieter von Casinosoftware mit einemPortfolio von über 150 mobiltauglichen Slotgames geworden. EinigeSpiele bieten progressive Jackpots mit außergewöhnlichen Grafiken.Pragmatic Play hat dem Online-Casino sein gesamtes Portfoliopräsentiert, einschließlich seiner legendären Spielautomaten undneueren Releases, wie z. B. Vegas Magic, die im Paradise OnlineCasino gespielt werden können.ÜberTunf.com steht eine Online-Slots-Bibliothek bereit, dieInformationen zu Online-Spielen und Casinos enthält. Informationen zuOnline-Spielautomaten finden Sie auf der Tunf Anleitung aufhttps://tunf.comPressekontakt:+357-99-73-74-82aura@marketingru.comOriginal-Content von: Tunf.com, übermittelt durch news aktuell