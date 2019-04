Paradise Art Space präsentiert die Ausstellung Prism Fantasy: New ways to view light

Reflexion, Unendlichkeit, Spektrum und Illusion stehen im Zentrumder Betrachtungen elf weltbekannter InstallationskünstlerUmfangreiche Gemeinschaftsausstellung von Weltklasse-Künstlern, dievom 19. April bis 18. August zu sehen ist 25 Werke, darunter PlexusNo.40 von Gabriel Dawe, werden in der Ausstellung gezeigt Vierwesentliche Merkmale des Lichts werden in vier Unterthemeninterpretiert Partizipative Ausstellung, in der die Zuschauer mitKunstwerken interagierenIncheon, Südkorea (ots/PRNewswire) -Die Sektion mit dem Titel "Reflection" enthält Werke von JeppeHein (Dänemark), Daniel Rozin (Israel) und Daniel Buren (Frankreich).Die Sektion "Infinity" zeigt Werke von Ivan Navarro (Chile), ThomasCanto (Frankreich) und Lee Bul (Korea), die die Unendlichkeit desLichts darstellen. Die Sektion "Spectrum" präsentiert Arbeiten vonGabriel Dawe (Mexiko) und Bongchull Shin (Korea), die vieleunterschiedliche Lichtspektren abdecken. Die Sektion "Illusion" zeigtWerke von Ryota Kuwakubo (Japan), Lee Yongbaek (Korea) und OlafurEliasson (Dänemark), in denen die Grenze zwischen Realität undImagination überschritten wird.Die Ausstellung, die durch das dynamische Zusammenspiel vonBetrachter und Kunstwerk bereichert wird, bringt zahlreiche Ansätzezum Thema Licht ins Spiel. Die Plexus-Serie, die passend zumVeranstaltungsort des Paradise Art Space produziert wurde, ist fürden Besucher ein unverzichtbarer Bestandteil dieser Kunstausstellung.Im Zusammenhang mit der Ausstellung sind verschiedene Programmegeplant. In der Einkaufspassage Plaza findet eine Kinderakademiestatt. Little Artists, ein Produktionsprogramm für Bausätze, für daseine Reservierung im Voraus erforderlich ist, ist eine mit derAusstellung verbundene Akademie. Es entstand aus der Konzeptideeeines Prismas, das Weiß in verschiedene Farben auflöst. Darüberhinaus wird die Ausstellung im Paradise Walk and Art Gardenfortgesetzt, zwei der neuen Einrichtungen, die im vergangenen Jahreröffnet wurden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website derVeranstaltung (prismfantasy.org (http://prismfantasy.org/)).Die Vorsitzende der Paradise Cultural Foundation, Elizabeth Chun,berichtete über die Ausstellung und sagte: "Diese Ausstellung zeigtverschiedene Stilrichtungen von Werken östlicher und westlicherKünstler, die auf dem Thema Licht basieren. Es ist eineexperimentelle Herausforderung, den Paradise Art Space durch dieAuswahl einer Herangehensweise zu vertiefen und zu erweitern, dieanders ist als die bisherigen. Ich wünsche mir, dass Sie Lichtminuziös gestaltet und ausgerichtet erleben können."Als Eröffnungsausstellung präsentierte der Paradise Art Space imSeptember 2018 "Overstated & Understated" und zeigte außerdem"Quayola: Asymmetric Archeology", die erste umfassende Ausstellung inAsien von Quayola, dem Medienkünstler, der 2013 den Prix ArsElectronica gewann. Der Geschäftsführer Choi wurde im vergangenenMärz zum Co-Vorsitzenden der amfAR Gala Hong Kong 2019 gewählt, dievon der amfAR, der Stiftung für AIDS-Forschung, ausgerichtet wurde.Pressekontakt:KontaktParadise Art SpaceAmy ShinE.yjshin@paradian.comNIA COMPANYEunju Min E.minerva@niacompany.co.krFoto - https://mma.prnewswire.com/media/873834/Prism_Fantasy.jpgOriginal-Content von: Paradise Group, übermittelt durch news aktuell