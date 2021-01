Paradigmenwechsel in Österreichs Gründerszene: Guiding Innovators Hub Vienna setzt auf Organic Venture Building und europäische Werte

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Wien (ots) - Die Unternehmer Josef Katzgraber und Paul Pöltner launchen gemeinsam mit Investor Günter Kerbler ersten Hub für Organic Venture Building im HoHo Wien am Standort Seestadt Aspern.Wie lässt sich das Innovationspotential österreichischer Tech-Unternehmen freisetzen? Welche Finanzierungsformen ermöglichen organisches Unternehmenswachstum? Und wie entwickeln Gründer eine tragfähige Unternehmenskultur sowie ihre eigenen professionellen Kompetenzen? Die Antworten liefert ab sofort das Team im Guiding Innovators Hub Vienna. Internationale Experten und Expertinnen aus den Bereichen Venture Building, Finance und Marketing bauen Tech-Unternehmen von Grund auf: human-centered, resilient und auf langfristiges Wachstum ausgerichtet. Im Fokus steht der Aufbau von Ökosystemen in den Bereichen Blockchain, Fintech, Cyber Security und E-Commerce, die mit europäischen Partnernetzwerken entwickelt werden.Gemeinsam gründen und organisch wachsenIm Guiding Innovators Hub Vienna wird ein einzigartiges Konzept zur Gründung und Finanzierung von Unternehmen umgesetzt. Vom Prototyping bis zum einjährigen Mentoring-Programm mit internationalen Profis steht das von Paul Pöltner, Co-Founder des Guiding Innovators Hub Vienna, entwickelte Organic Venture Building Framework zur Verfügung. „Wir unterstützen Gründer bei der passgenauen Finanzierung und zeigen alternative Möglichkeiten auf. Der Zugang zu unserem Ökosystem ermöglicht es Unternehmen, sich nachhaltig zu entwickeln. Investoren erhalten einen Wissensvorsprung, um in Zukunftstechnologien exklusiv zu investieren“, verdeutlicht Josef Katzgraber, Co-Founder und Investor des Guiding Innovators Hub Vienna.Guiding Innovators Hub Vienna setzt auf strategische InvestmentsDie Initiatoren des Guiding Innovators Hub Vienna agieren als strategischer Investor und setzen auf im Vorfeld ausgewählte Geschäftsbereiche, screenen im nächsten Schritt nach matchenden Geschäftsmodellen und Startups und begleiten diese mit dem Guiding Innovators Hub Experten-Team über zwölf Monate.Für den Aufbau von Unternehmen, basierend auf dem von Paul Pöltner entwickelten Organic Venture Building-Prozess, sind vier Elemente ausschlaggebend:- Organisches Wachstum: Gleichlauf von Mensch und Unternehmen- Langfristige Unternehmensentwicklung- Fokus auf Innovation: Geschäftsmodelle, die die Gesellschaft besser machen- Empowering: Gründer müssen bereit sein, sich weiter zu entwickeln, und auch den Raum dafür bekommen Starke Teams und disruptive GeschäftsmodelleDas Konzept des Guiding Innovators Hub Vienna im Hoho Wien ist dazu designt, Raum für die Entwicklung eigener Ventures zu bieten sowie die Zusammenarbeit mit Unternehmern und Unternehmerinnen und etablierten Unternehmen zu ermöglichen.Die Co-Gründer Josef Katzgraber, Experte für Fintech- und Blockchain-Investments, und Paul Pöltner, spezialisiert auf Organic Venture Building, sind mit dem Guiding Innovators Hub-Team bereits in das HoHo Wien in der Seestadt Aspern eingezogen. Günter Kerbler, Visionär und Investor, unterstützt das Projekt: „Das HoHo Wien bietet dem Guiding Innovators Hub Vienna das perfekte Umfeld einer kreativen und gesunden Arbeitswelt. Beide Konzepte korrelieren, stehen für Nachhaltigkeit und schrittweisen, jedoch konstanten Erfolg“, so Günter Kerbler.Guiding Innovators Hub Vienna Ventures - Batch 2021- deeplynx: deeplynx ist ein `Smart E-Commerce Gateway´, der den ungefähr 9 Millionen KMU's in der Europäischen Union einen einfachen und effizienten Markteintritt in Südostasien über die führenden E-Commerce Plattformen bietet (https://deeplynx.com (https://deeplynx.com/)). Gründer ist Hans-Peter Ressel, vormals Co-Gründer Lazada.- SimplyTokenized: Blockchainbasierte alternative Finanzierungs- und Tokenisierungs-Plattform für europäische KMU, die rechtskonform und einfach zu managen ist.- FinFortus: IT-Plattform, die Bankkunden künftig europaweit Zugang zu Digital Assets bieten soll. Über Guiding Innovators Hub Vienna AGDie Guiding Innovators Hub Vienna AG wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, das Innovationspotenzial von jungen Tech-Unternehmen freizusetzen. Wir sind überzeugt davon, dass organisches Wachstum für Unternehmen der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg ist. Gemeinsam mit exzellenten Gründern und Gründerinnen bauen wir resiliente Unternehmen für eine digitale Zukunft. Der Guiding Innovators Hub Vienna will sich als europäische Drehscheibe mit Standort in der Wiener Seestadt für Organic Venture Building etablieren und gemeinsam mit seinem europäischen Partner-Netzwerk Ökosysteme in den Bereichen Fintech, Blockchain, Cyber Security und E-Commerce entwickeln.Pressetext Englische Version (https://www.ots.at/presseaussendung/OTE_20210111_OTE0001/)Pressekontakt:Mag. Nina Vutk: nina.vutk@guidinginnovators.comTel: +436649162658Weitere Informationen unter:https://hub.guidinginnovators.comhttp://www.hoho-wien.atOriginal-Content von: Guiding Innovators Hub Vienna AG, übermittelt durch news aktuell