Paradigm und Anthem geben erstmalige Teilnahme an der ISE bekannt

Mississauga, Ontario (ots/PRNewswire) -Kanadischer Lautsprecherhersteller unter den Ausstellern auf derISE 2017Paradigm Electronics Inc., international führend im Design und derHerstellung von Lautsprechern, freut sich bekanntgeben zu können,dass das Unternehmen erstmals plant, auf der ISE 2017 auszustellen.In seinem ISE-Debut wird das kanadische Unternehmen sein breitesAngebot an fortschrittlichen Lautsprecherdesigns an einem brandneuenStand zeigen, der speziell für die bevorstehende Ausstellunggestaltet wurde.Seit 35 Jahren entwickelt Paradigm Lautsprecherlösungen, diekontinuierlich beeindruckende Genauigkeit, eine raumgreifendeTonwiedergabe mit Pinpoint Localization, einem leistungsfähigen, gutdefiniertem Bass und bestechender Dynamik bieten.Paradigm wird an seinem Stand (#14 - B180) seine atemberaubendeKollektion an besonderen Lautsprecherprodukten vorstellen:- Die gesamte Reihe an Lautsprechern mit benutzerdefinierterInstallation (CI - Custom Install) an der Wand oder Decke: CI Home,Pro und Elite.- Neue LCR-Modelle für Wandinstallation, speziell gestaltet für dieHeimkinonutzung.- Die neue Garden Oasis Serie - ein skalierbaresOutdoor-Lautsprechersystem.- Die Premium Wireless Serie, bei der die innovativen Lautsprecherund die Verstärkertechnologie von Paradigm mit der hochmodernendrahtlosen Streaming-Technologie DTS® Play-Fi® zu einem umfassendenHeimmusik-Ökosystem vereint werden.- Prestige Serie - eine Lautsprecherreihe Crafted in Canada, die neueTechnologie mit intelligentem Engineering für eine beeindruckendeLeistung zu einem unglaublichen Preis vereint.- Die preisgekrönte Vorzeige-Rednerserie von Paradigm: PERSONA - eineAusstellung von avangardistischen Materialien und Paradigmsfortschrittlichste Audiotechnologie, alles Crafted in Canada."ISE ist eine fantastische Möglichkeit, um sich mitFührungskräften aus allen Branchen der Industrie zu treffen",erklärte John Soden, Assistant Vice President, Paradigm. Er fuhrfort: "Wir haben jüngst viele neue Produkte eingeführt, die unserefortschrittliche Technologie nutzen und unsere Passion fürgroßartigen Klang veranschaulichen. Wir freuen uns darauf, diese aufder ISE 2017 vorzustellen".Anthem wird auch die preisgekrönte dritte Generation MRX Serie derhochklassigen Multi-Kanal A/V-Receiver und AVM60-Vorverstärker/Prozessor zeigen, zusammen mit dem jüngstbekanntgegebenen integriertem Verstärker STR Integrated Amplifier."Anthem hat begeisterte Kritiken für unser aktuelles Lineup anProdukten erhalten und wir freuen uns über die Möglichkeit, derenvollständiges Angebot an Fähigkeiten zu zeigen, wie das jüngsthinzugefügte DTS:X-Upgrade", erklärte Zoltan Balla, Leiter desMarkenmanagements, Anthem.Paradigm und Anthem befinden sich am Stand #14 - B180. ISE 2017wird vom 7. bis 10. Februar 2017 im RAI in Amsterdam stattfinden.Informationen zu ParadigmSeit 1982 haben innovatives Design, fortschrittliche Materialien,Herstellung vor Ort und hochmodernes Engineering Paradigm zu eineminternational führendem Unternehmen im Lautsprecherdesign gemacht.Mit mehr als 400 Branchenauszeichnungen für erstklassige Audiotechnikund zahlreichen begeisterten Kritiken aus der ganzen Welt hat es sichParadigm zur Aufgabe gemacht, führend bei der Lautsprechertechnologiezu bleiben und kontinuierlich den ultimativ besten Klang für Musikund Heimtheater zu erreichen.Weitere Informationen erhalten Sie unter: paradigm.com(http://www.paradigm.com)Informationen zu Anthem ElectronicsAnthem ist ein führender Hersteller von High-End-Elektronik fürMusik, Heimtheater und verteilten Soundsystemen sowie Erschaffer derbranchenführenden Software Anthem Room Correction (ARC). Dieseproprietäre Software wurde von den Technikerinnen und Technikern vonAnthem entwickelt, um einfach und schnell Audiosysteme für jedenHörraum zu optimieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter:anthemav.com (http://www.anthemav.com/)Medienkontakt Amanda Balla, aballa@paradigm.comOriginal-Content von: Paradigm Electronics Inc., übermittelt durch news aktuell