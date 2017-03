München (ots) -Deutschlandpremiere der neuen Folgen "Death in Paradise" ab 12. Mai2017 exklusiv auf Fox- Achtteilige sechste Staffel der kultigen britischen Krimiserieimmer freitags um 21.00 Uhr- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen SynchronfassungAuch die schönsten Flecken auf der Welt sind nicht frei vonVerbrechen. Das zeigt auf eindrucksvolle und humorvolle Weise diebritische Kultserie "Death in Paradise", die am 12. Mai auf Fox indie sechste Staffel startet. Die Deutschlandpremieren der acht neuenFolgen präsentiert Fox immer freitags ab 21.00 Uhr. Der Zuschauer hatdabei wie immer die Wahl zwischen der deutschen Synchronisation oderdem englischen Original.In der Hauptrolle glänzt erneut Kris Marshall ("My Family"), derin der sechsten Staffel zum letzten Mal als unorthodoxer britischerErmittler Humphrey Goodman zu sehen sein wird. In weiteren Rollen desQuotenhits, der in Großbritannien zuletzt im Schnitt acht MillionenZuschauer vor den Bildschirmen fesselte, brillieren unter anderemJoséphine Jobert ("Summer Crush") und Danny John-Jules ("Blade II").Eine besondere Rolle spielt außerdem Ardal O'Henlon ("Father Ted").Über Staffel 6:Allein ist es selbst im Paradies nur halb so schön - eineErfahrung, die nicht nur den biblischen Adam plagte, sondern auchDetective Inspector Humphrey Goodman (Kris Marshall) auf demtraumhaften Karibik-Eiland Saint-Marie. Umso sehnsuchtsvollerschmachtet er der Rückkehr von Martha Lloyd (Sally Bretton), eineralten Bekannten aus dem fernen London, entgegen. Doch kaum hat dererfahrene Ermittler Martha wieder an seiner Seite, werden seine Plänefür ein romantisches Stelldichein von einem neuen Mord durchkreuzt.Ganz andere Sorgen plagen JP (Tobi Bakare), das Nesthäkchen derPolizei von Saint-Marie: Gerade frisch verheiratet, fühlt er sich denAnforderungen des Ehelebens ganz und gar nicht gewachsen. SeineKollegin Florence Cassell (Joséphine Jobert) wird derweil vom Todeiner ehemaligen Schulfreundin überrascht. Zur Aufklärung des Fallsmuss sie ein lange zurückliegendes Unrecht wiedergutmachen. Doch auchsonst wartet Staffel 6 der britisch-französischen Krimiserie mitzahlreichen mörderischen Mysterien auf: Mal erwischt es denPräsidenten des lokalen Cricket-Clubs, ein andermal einenWissenschaftler - und schließlich führt ein besonders vertrackterFall die Ermittler sogar bis nach London...Sendetermine:- Sechste Staffel "Death in Paradise" mit acht neuen Episoden ab 12.Mai immer freitags um 21.00 Uhr exklusiv auf Fox- Wahlweise in der deutschen Synchronfassung oder dem englischenOriginalton- Alle Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go,Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbarPressekontakt:Daniel MünchPR & KommunikationFOX NETWORKS GROUP GERMANYTel: +49 89 2030 49121daniel.muench@fox.comOriginal-Content von: Fox Networks Group Germany, übermittelt durch news aktuell