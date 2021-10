Par Pacific: Was für ein Plan!

An der Börse New York notiert die Aktie Par Pacific am 18.10.2021, 09:40 Uhr, mit dem Kurs von 16.16 USD. Die Aktie der Par Pacific wird dem Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing" zugeordnet.

Wie Par Pacific derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Par Pacific-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 15,41 USD. Der letzte Schlusskurs (16,16 USD) weicht somit +4,87 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (15,47 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,46 Prozent), somit erhält die Par Pacific-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Par Pacific-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für die Par Pacific sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 3 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Par Pacific. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 14,63 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -9,5 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 16,16 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,94 ist die Aktie von Par Pacific auf Basis der heutigen Notierungen 95 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (315,72) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".