Par Pacific Aktie: Überlegene Industriezweige springen nach Q3-Ergebnissen nach oben!

In der Mitte des Handelstages am Montag stieg der Dow um 1,6% auf 26.926,47, während die NASDAQ um 0,36% auf 10.950,95 stieg. Der S&P stieg ebenfalls und legte um 1,23% auf 3.310,31 zu. Die USA haben mit insgesamt 9.208.870 Fällen und rund 231.000 Todesfällen die weltweit höchste Zahl an Coronavirus-Fällen und Todesfällen zu verzeichnen. Indien bestätigte insgesamt mindestens 8.229.310 bestätigte Fälle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung