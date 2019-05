Papst nennt Arbeitslosigkeit 'weltweite Tragödie'

ROM (dpa-AFX) - Papst Franziskus hat zum 1. Mai Arbeitslosigkeit als "weltweite Tragödie" bezeichnet.



Er rufe zum Gebet für all diejenigen auf, die ihre Arbeit verloren hätten und keine neue finden könnten, sagte der Pontifex am Mittwoch bei der Generalaudienz am Petersplatz in Rom. In der katholischen Kirche wird am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, "Josef dem Arbeiter" gedacht.

Franziskus betont immer wieder, wie wichtig Arbeit für Menschen ist und dass diese gerecht verteilt sein müsse. Ohne Arbeit für alle ist seiner Meinung nach keine Würde für alle möglich.