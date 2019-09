Papst Franziskus weist K-TV Weg in die Zukunft / 20 Jahre K-TV: 60 Pilger sowie Mitglied der Geschäftsführung feierten das Jubiläum in Rom. Höhepunkt war am Mittwoch die Begegnung mit dem Papst

Rom (ots) - Auf die Frage, wie der Sender heute missionarischerwirken könnte, sagte der Heilige Vater: "Heute braucht man Zeugnisse.Man muss über die Alten sprechen, über die Jungen. Damit die Menschensehen, dass Jesus im Volk Gottes lebendig ist." Papst Franziskussprach gegenüber den anwesenden Geistlichen des Senders, PfarrerThomas Maria Rimmel und Pfarrer Paul Schuler sowie demGeschäftsführer Johannes Hattler davon, dass "die Menschen sich oftnur noch 10 Minuten konzentrieren" und sagte: "Macht lebendigeProgramme mit ansprechenden Glaubenszeugnissen." Auf die Erläuterung,K-TV werde von Laien geführt, betonte der Heilige Vater: "Die Laiensind die Kraft der Kirche." Abschließend segnete Papst Franziskusalle Zuschauer und Zuschauerinnen sowie die Mitarbeiter von K-TV. DieJubiläums-Pilgerreise von K-TV führt vom 8. bis zum 13. September2019 an das Grab des Heiligen Petrus. Highlights der Reise warenHeilige Messen, die live bei K-TV übertragen wurden, aus Santa Mariadell'Anima sowie aus Santa Maria Maggiore.Die Jubiläumsmesse zelebriert am Mittwochnachmittag KardinalLudwig-Gerhard Müller in der Kirche des Campo Santo Teutonico. Dieseund auch die Abschlussmesse aus dem Petersdom werden live übertragen.Bereits im Vorfeld hatte der Geschäftsführer von K-TV, Patrick Gruhn,sich überzeugt gezeigt: "In Zeiten des Relativismus werdenkatholische Medien für die Gläubigen immer wichtiger." Dies zeige derstetige Zuwachs an Zuschauern des katholischen Privatsenders. NeuesteTechnologien und engagierte Mitarbeiter sorgten für immer mehrProfessionalität, so Gruhn. "Auf den Wandel des Fernsehens undZuschauerverhaltens, bis hin zu vom Zuschauer selbst ausgewählteSendungen, ist K-TV vorbereitet und so gut für die Zukunftpositioniert," betont der Geschäftsführer.K-TV sendet seit 1999 im Dienst der Neuevangelisierung undGlaubensstärkung. Programmschwerpunkte sind die Übertragungen vonHeiligen Messen, Exerzitien, Reportagen sowie Liveübertragungen ausRom oder von Reisen des Heiligen Vaters. Das Sendegebiet erstrecktsich über ganz Europa und insbesondere auf den deutschsprachigenRaum: Deutschland/Österreich/Elsass/Südtirol und die Schweiz. ImJubiläumsjahr kam als Übertragungsort für liturgische Feiern dieKirche St. Peter am Bach in Schwyz hinzu. Dort feierte der Sender am25. Mai mit Schweizer Freunden und Förderern das Jubiläum.K-TV wurde von Pfarrer Hans Buschor gegründet und ging am 11.September 1999 erstmals auf Sendung. Der Sendestart wurde durch denKinofilm "Pater Pio - Vater von Millionen" ermöglicht, den PfarrerBuschor selber produziert hatte.Im Rahmen von Professionalisierung und Wachstum wurde 2011 dieKephas Stiftung gemeinnützige GmbH gegründet, welche seitdem dieTrägerin des Senders ist. Der Sitz der Stiftung ist in Opfenbach,Deutschland. Geschäftsführer ist Patrick Gruhn. Ein 20-köpfiges -dezentral arbeitendes - Team sorgt für das 24-Stunden Programm. DieSendeabwicklung des spendenfinanzierten Fernsehens befindet sich inGossau, SG. Name: Kephas - TV: Kephas/Petrus der FelsPressekontakt:Dr. Claudia KaminskiDirektorin für Kommunikation K-TVclaudia.kaminski@k-tv.org0049 160 99445116Original-Content von: K-TV, übermittelt durch news aktuell